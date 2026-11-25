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Bărbatul, pe nume Anders, spune că a cerut în repetate rânduri proprietarului să intervină, însă, pentru că nu a primit niciun răspuns, a decis să rezolve problema pe cont propriu, scrie publicația suedeză Hem & Hyra.

Chiriașul susține că ramurile copacului creșteau în jos și se întindeau deasupra terasei, iar frunzele cădeau constant în spațiul său. Deși nu a dorit îndepărtarea stejarului, a cerut toaletarea crengilor care îl deranjau.

După ce solicitările sale au rămas fără rezultat, Anders a cumpărat un fierăstrău și a tăiat între 10 și 12 crengi. Ulterior, asociația de locatari l-a reclamat la poliție.

Instanța a stabilit despăgubiri de aproape 9.000 de euro

Problema este că stejarul este un arbore de aliniament, protejat prin legislația suedeză privind conservarea biotopurilor. Orice intervenție asupra acestuia necesită aprobarea autorităților competente.

Compania care administrează locuințele a cerut despăgubiri de 170.000 de coroane suedeze (aproximativ 15.100 de euro), susținând că bărbatul a îndepărtat 30% din copac.

Stejarul fusese evaluat la 568.000 de coroane suedeze (aproximativ 50.600 de euro).

Tribunalul Districtual din Göteborg a decis însă că Anders trebuie să plătească 100.000 de coroane suedeze (aproximativ 8.900 de euro) despăgubiri, la care se adaugă o amendă zilnică de 2.500 de coroane suedeze (aproximativ 220 de euro).

Compania susține că lucrările nu au fost realizate profesionist și că stejarul ar putea fi afectat de apariția ciupercilor în zonele unde au fost tăiate crengile.

Anders a recunoscut intervenția, dar a susținut că a acționat cu bună-credință și că nu a intenționat să distrugă arborele.

Despăgubirile reprezintă o nouă lovitură financiară pentru bărbat, care tocmai trecuse printr-o procedură de restructurare a datoriilor.

Acesta spune că nu știe dacă va contesta decizia instanței.

„Dar nu cred că voi face apel. Știu că nu am nicio șansă”, a declarat Anders pentru publicația suedeză Hem & Hyra.