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Judoka s-a apărat în Le Parisien, scrie News.ro. Marele său anunţ a avut loc în urmă cu două săptămâni. După ce şi-a oficializat candidatura la alegerile prezidenţiale din 2027, pe 9 noiembrie, într-un videoclip care a avut efectul unei mici bombe, Teddy Riner a reuşit să se obişnuiască cu noul său rol. Nu fără câteva peripeţii.

De la prima sa intervenţie publică, cvintuplul campion olimpic a avut un început de campanie destul de agitat. Noul candidat a fost criticat, în special, pentru că nu era pregătit să-şi susţină proiectul, dovadă fiind site-ul web care nu fusese încă lansat.

„Sunt un om care merge până la capăt, un perfecţionist. Realizasem un site 2.0. Dar voiam ceva mai bun. Acum va fi un site 6.0, cu multe instrumente de inteligenţă artificială pentru a obţine cât mai multe reacţii rapide din partea francezilor care doresc să se implice în campanie”, s-a apărat protagonistul în faţa ziarului Le Parisien, în marja serii organizate de „Federaţia franceză a lucrurilor care funcţionează” la Cirque d’Hiver, la începutul săptămânii, la Paris.

„Nimic de ascuns” în privinţa impozitelor sale

Pe plan politic, Teddy Riner a fost criticat şi pentru presupusa sa apropiere de preşedintele în exerciţiu, Emmanuel Macron. De altfel, şeful statului îi salutase candidatura. „Am fost educat să respect autoritatea şi regulile. Îl respect, desigur, pe şeful statului, dar nu, nu am fost crescut de el”, afirmă cel care susţine că nu este „nici de stânga, nici de dreapta”.

De două săptămâni, judoka se confruntă, de asemenea, cu mai multe scandaluri: o plată de câteva milioane de euro din partea regelui Marocului, Mohamed al VI-lea, potrivit unei anchete realizate de Mediapart, precum şi mai multe probleme cu fiscul.

„Nu am primit niciodată un euro de la Majestatea Sa, regele Marocului, este o minciună. Am o societate la care sunt acţionar şi care a colaborat cu delegaţia marocană, dar în schimbul unor servicii”, susţine el în legătură cu primul subiect.

În ceea ce priveşte chestiunile fiscale, Teddy Riner afirmă, de asemenea, că „şi-a plătit întotdeauna impozitele în Franţa” şi că „nu are nimic de ascuns”. „Când înfiinţezi un grup ca al meu, inevitabil te confrunţi cu probleme fiscale legate de documente completate greşit sau de căsuţe bifate incorect. Aşadar, asta generează proceduri şi se face apel, pentru că avem dreptul să ne apărăm. Asta am şi făcut”, explică el pentru ziarul Le Parisien.

După o săptămână de vizite departe de ochii presei, Teddy Riner se va deplasa miercuri la Congresul primarilor din Paris, iar joi în departamentul Manche. Potrivit AFP, el se va deplasa apoi vineri la Béziers, la invitaţia primarului Robert Ménard, pentru o vizită la închisoare.