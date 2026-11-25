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O operaţiune de căutare a avut loc marţi, în urma incidentului. După patru ore de căutări, o echipă de scafandri a găsit cadavrele victimelor în interiorul avionului, anunţă miercuri, într-un comunicat, Paza de Coastă.

„Este sfâşietor şi prezentăm sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţilor care se confruntă cu o pierdere inimaginabilă”, a declarat coordonatorul operaţiunilor de căutare şi salvare din sectorul mobil al Pazei de Coastă, comandantul Trevor Blount.

„Deşi nu este rezultatul la care speram, suntem recunoscători pentru excelenta coordonare între agenţii, care ne-a permis să localizăm rapid persoanele aflate la bordul aparatului şi să aducem o alinare familiilor lor”, a declarat el.

Potrivit unei anchete preliminare a Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), un avion de tip Cessna 210 s-a prăbuşit marţi, în jurul orei locale 15.30 (23.30, ora României), la sud de Pascagoula.

În jurul orei locale 15.45 (23.45, ora României), turnul de control a alertat Paza de Coastă că a pierdut contactul cu avionul.

Avionul cobora cu aproximativ 10.000 de picioare (peste 3.000 de metri) pe minut, după care s-a prăbuşit la puţin peste trei kilometri nord-est de Horn Island, a precizat Paza de Coastă.

Potrivit site-ului Flightradar24, avionul a decolat de la New Orleans şi se îndrepta către Florida.

Ancheta este desfăşurată de FAA.