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Suspectul, pe nume Shu, a revenit în ţară pe 5 noiembrie, potrivit Ministerului Securităţii Publice, potrivit Agerpres.

Autorităţile au declarat că lui Shu îi lipsesc calificările şi aprobările necesare din partea autorităţilor de reglementare financiară pentru a primi bani de la populaţie, acuzându-l că a promis profituri anuale mari din produse de investiţii care au fost falsificate.

Expulzarea bărbatului are loc după ce preşedintele Xi Jinping a îndemnat la o aprofundare a cooperării în toate domeniile la întâlnirea de săptămâna trecută cu liderul rus Vladimir Putin din oraşul Shenzen.

China a cerut extrădarea după ce poliţia rusă l-a arestat pe Shu în noiembrie 2025, arestarea sa fiind solicitată în februarie în urma unei investigaţii a poliţiei în provincia Zhejiang din estul Chinei. Rusia a aprobat extrădarea în septembrie.

Un oficial al Ministerului Securităţii Publice a declarat că extrădarea suspectului arată hotărârea Chinei şi a Rusiei în combaterea comună a infracţionalităţii.

China îşi va continua eforturile de a construi cooperare internaţională pentru a-i aduce pe urmăriţii internaţionali în faţa justiţiei, notează Xinhua.