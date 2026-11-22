La întrevedere au participat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, și vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Printre subiectele abordate s-au numărat incursiunile repetate ale dronelor și atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, scrie news.ro.

„Am avut deosebita plăcere de a-i primi, la finalul acestei săptămâni, la Palatul Victoria, pe viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, și pe viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. A fost o excelentă ocazie de a reafirma susținerea noastră fermă și vocală pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. I-am felicitat pe interlocutorii mei pentru progresele semnificative în procesul de negociere. A fost și o ocazie de a continua discuțiile începute la Chișinău, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o, și de a evalua stadiul și perspectivele proiectelor de interconectare a infrastructurii energetice și de transport dintre România și Republica Moldova”, a arătat Luca Niculescu, duminică seara, într-o postare pe Facebook.