Marți a avut de suferit Agenția Națională de Securitate, după ce rețeaua sa internă de comunicații clasificate nu a mai funcționat.

Oficialii americani au anunțat că de vină ar fi fost lucrările de mentenanță de rutină.

Câteva ore mai târziu, autoritățile au testat sistemul național de alertare a populației.

Pe toate posturile TV, la aceeași oră, pe ecranele din Statele Unite au apărut mesaje de alertă transmise de Agenția Federală pentru Situații de Urgență. Testul a durat aproape un minut. Autoritățile au verificat astfel funcționarea sistemului național de avertizare și capacitatea acestuia de a transmite rapid mesaje către populație în cazul unei situații de urgență.

Testul a avut loc la doar câteva ore după un incident care a afectat comunicațiile interne ale Agenției Naționale de Securitate. Mai multe surse au declarat pentru CNN că o rețea de comunicații extrem de securizată, folosită de NSA, a căzut în cursul zilei.

Beth Sanner, fost director adjunct al NSA: „Afectează, într-o anumită măsură, capacitatea lor de a-și desfășura activitatea, dar nu este o criză de securitate națională.”

Experții spun că agenția dispune de mai multe sisteme de rezervă, care pot asigura continuitatea comunicațiilor în astfel de situații. Între timp, specialiștii agenției încearcă să stabilească amploarea și cauzele defecțiunii. Casa Albă a transmis că, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa securității.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, dacă există un astfel de atac, vor plăti un preț cum nu a mai plătit niciodată vreo țară până acum.”

Nu a fost o săptămână prea bună pentru americani.

Eric Tucker, The Associated Press: „Incidentul are loc pe fondul altor întreruperi înregistrate în ultima săptămână, care au stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă suprasolicitare a sistemelor sau la alte probleme legate de atacuri cibernetice. Am văzut, desigur, ce s-a întâmplat vinerea trecută, când traficul aerian la nivel național a fost oprit la sol. Ieri, United Airlines a anunțat, la rândul său, o problemă, iar în aceeași zi a fost raportată și o defecțiune a unui sistem bancar.”

Surse apropiate anchetei spun că, până în acest moment, nu există indicii că Statele Unite ar fi fost atacate cibernetic. Experții atrag însă atenția că momentul în care s-a produs incidentul ridică semne de întrebare și nu poate fi trecut cu vederea.

Andrew McCabe, ex-director adjunct FBI: „Toate acestea se întâmplă într-un moment în care urmărim cu maximă atenție evoluțiile și încercăm să aflăm mai multe despre presupusa amenințare iraniană, folosirea unei bombe murdare ca armă de asasinare pe teritoriul Statelor Unite.”

Alex Hamerstone, expert în securitate cibernetică: „Oamenii încep să se teamă, se întreabă dacă toate aceste pene au legătură între ele? Cred că sunt legate în sensul că mare parte din infrastructura SUA și a lumii în general se învechește și, în același timp, se schimbă constant, iar dependența noastră de aceste sisteme tehnice crește cu fiecare zi. Toate sunt tot mai interconectate și mai complexe. De multe ori sunt probleme și cu procedurile, poate că nu sunt testate suficient înainte de lansare.”

Ca și când toate acestea nu ar fi fost de ajuns, și compania Apple s-a confruntat ieri cu probleme tehnice. Mii de utilizatori au reclamat că nu pot accesa mai multe servicii importante, printre care Apple Store, Apple Music, Apple Pay și Apple Care. Compania a anunțat că întreruperea a fost provocată de o actualizare internă a sistemelor și a precizat că incidentul nu a avut legătură cu un atac cibernetic.