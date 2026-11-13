Incidentul, care a afectat utilizatori din 74 de țări, ar putea deveni una dintre cele mai costisitoare întreruperi tehnologice din istorie, din punct de vedere economic, potrivit unor estimări, scrie Independent.

Outlook, Teams, Copilot și alte servicii Microsoft au întâmpinat dificultăți de funcționare, afectând activitatea unor agenții guvernamentale, școli, spitale și companii mari. Problemele nu s-au limitat însă la organizațiile care folosesc direct aceste servicii, deoarece întreruperea comunicațiilor și a tranzacțiilor a avut efecte indirecte și asupra altor activități economice.

Primele estimări indică un impact de ordinul miliardelor de lire sterline, generat de pierderile de productivitate și de blocarea unor activități. Costul economic total nu poate fi calculat cu precizie, însă pentru numeroase companii întreruperea a însemnat pierderi importante de timp și dificultăți în desfășurarea activității.

Experții avertizează asupra pierderilor economice

Samuel Mather-Holgate, director general al firmei britanice de consultanță financiară Mather & Murray Financial, a descris incidentul drept o demonstrație a fragilității economiei moderne și a dependenței acesteia de infrastructura tehnologică.

Acesta a avertizat că întreruperea ar putea deveni una dintre cele mai costisitoare din istorie. Potrivit lui, atunci când serviciile Microsoft nu funcționează, efectele depășesc cu mult imposibilitatea de a trimite e-mailuri, deoarece numeroase sectoare ale economiei globale pot fi afectate.

Mather-Holgate a atras atenția și asupra faptului că multe companii depind de un număr redus de mari furnizori de tehnologie, fără să aibă soluții alternative suficiente. În opinia sa, pierderile financiare ar putea fi foarte mari, în timp ce companiile afectate ar putea primi din partea Microsoft doar credite pentru servicii.

O întrerupere similară a avut loc cu zece luni în urmă

Incidentul s-a produs la doar zece luni după o altă întrerupere care a afectat mai multe servicii Microsoft 365. La acel moment, compania a descris situația drept o problemă de funcționalitate care a afectat intermitent o parte dintre clienți.

Microsoft nu a publicat cifre oficiale privind numărul persoanelor sau organizațiilor afectate. Rapoartele înregistrate pe platforma Downdetector sugerează însă că incidentul anterior a fost relativ minor în comparație cu cel mai recent.

Pentru unele companii, care folosesc serviciile Microsoft atât pentru e-mailuri, cât și pentru apeluri video, astfel de probleme pot duce la blocarea aproape completă a comunicării dintre angajați.