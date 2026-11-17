Sistemul, denumit NSA Net, este utilizat de angajați pentru a transmite informații clasificate în interiorul agenției. Deocamdată, nu există indicii că defecțiunea ar fi fost provocată de un atac cibernetic, potrivic CNN.





Potrivit celor șase surse citate de CNN, conducerea agenției încearcă să stabilească amploarea problemei. Între timp, a introdus un program de sosire eșalonată la serviciu pentru angajați, astfel încât aceștia să nu se prezinte toți în același timp.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea Agenției Naționale de Securitate, însă nu a primit, deocamdată, un răspuns.

Incidentul are loc într-un context în care mai multe instituții și companii din Statele Unite și din alte țări au fost vizate recent de probleme de securitate cibernetică. Aeroporturi americane au fost, de asemenea, afectate de atacuri informatice, iar luni au fost compromise site-urile unor companii și publicații importante, printre care Zoom, HSBC, CNN, Ikea, Equifax și Salesforce, potrivit Reuters.

Hackerii au introdus cod JavaScript malițios pe peste 100 de site-uri, folosind Optimizely, o platformă populară pentru testarea și optimizarea interfețelor paginilor web. Codul putea modifica adresele portofelelor de criptomonede, fura datele cardurilor bancare și cookie-uri de navigare și chiar compromite telefoane iPhone și tablete iPad.