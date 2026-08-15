Bonnie Tyler, condusă pe ultimul drum. Mii de fani au împânzit străzile pentru a-i aduce un ultim omagiu artistei. FOTO

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AFP

Legendara cântăreață Bonnie Tyler a pornit pe ultimul drum către orașul său natal, Mumbles, în timp ce fanii emoționați s-au aliniat pe străzi pentru a-i aduce un ultim omagiu.

autor
Aura Trif

Artista cunoscută pentru piesa „Total Eclipse of the Heart” a murit „în mod neașteptat” pe 8 iulie, la vârsta de 75 de ani, într-un spital din Portugalia, scrie BBC.

La acel moment, numeroși prieteni și artiști, printre care Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams și Rod Stewart, i-au adus un omagiu.

Deși cariera a purtat-o în întreaga lume, locuitorii orașului galez de coastă au descris-o drept „o fată din Swansea până în măduva oaselor” și o persoană care „nu a uitat niciodată de unde a plecat”.

Oamenii au fost invitați să îi aducă un ultim omagiu, aliniindu-se de-a lungul străzilor din Newton și Mumbles, o suburbie de coastă a orașului Swansea. Alții au început să se adune în fața casei sale încă de dimineață.

Ceremoniile dedicate vieții lui Tyler vor continua luni, de la prânz, la Biserica St Mary's din Swansea.

Ulterior, artista va reveni în orașul său natal din Neath Port Talbot, urmând să treacă prin localitate în jurul orei 13:20, înaintea unei ceremonii funerare private, la care va participa familia.

Un anunț funerar publicat de William Pressdee Funeralcare în numele familiei lui Tyler spune că artista va fi ținută minte drept „o artistă caldă și generoasă, a cărei muzică a atins generații și continuă să umple ringurile de dans și sălile de karaoke din întreaga lume”.

Sabine Neumann și fiul ei, Enrico, au venit vineri de la Berlin, Germania, pentru a participa la omagiul adus artistei și la ceremonia de luni.

Cine a fost Bonnit Tyler

Tyler, al cărei nume real era Gaynor Hopkins, a crescut într-o locuință socială din Neath și lasă în urmă un soț cu care a fost căsătorită mai bine de 50 de ani, Robert Sullivan.

A fost descoperită de impresarul Roger Bell într-un club din Swansea și și-a lansat primul single, „Lost in France”, în 1977.

„It's a Heartache”, balada country-pop lansată în același an, a ajuns pe locul patru în clasamentul britanic al single-urilor și pe locul trei în Billboard Hot 100 din Statele Unite.

Cel mai mare succes al său, piesa rock „Total Eclipse of the Heart”, a apărut șase ani mai târziu, în 1983, și a ajuns pe primul loc în topurile muzicale de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Astfel, Bonnie Tyler a devenit primul artist galez care a ajuns pe primul loc în clasamentul muzical din Statele Unite.

Pentru acest hit a primit o nominalizare la premiile Grammy și alte două nominalizări pentru albumul „Faster Than the Speed of Night” și single-ul „Here She Comes”.

Cântăreața britanică Bonnie Tyler a petrecut cinci săptămâni într-o comă indusă medical în luna iunie. Medicii care o îngrijeau pe cântăreață erau în continuare încrezători că vedeta își va reveni, însă acest lucru urma să mai dureze o vreme, se mai spunea în comunicat.

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Sursa: BBC

Etichete: bonnie tyler, cortegiu, cantareata, omagiu,

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