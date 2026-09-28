Orașul în care locuiește o singură persoană. Femeia de 92 de ani este primăriță, barmaniță, bucătăreasă și bibliotecară

Stiri externe
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Nebraska State Patrol

Elsie Eiler este singura persoană care mai locuiește în Monowi, o localitate din Nebraska care a devenit cunoscută drept singurul oraș încorporat din Statele Unite cu un singur rezident.

autor
Mihaela Ivăncică

Pentru Elsie, însă, faptul că este singura locuitoare nu înseamnă că orașul a rămas fără administrație. Ea este, în același timp, primăriță, barmaniță, bucătăreasă, bibliotecară și funcționară, scrie Metro.

Monowi nu a fost întotdeauna atât de pustiu. Localitatea a fost fondată în 1902, odată cu dezvoltarea căii ferate, iar în anii 1930 avea aproximativ 150 de locuitori. În timp, însă, mecanizarea agriculturii și lipsa locurilor de muncă i-au determinat pe localnici, în special pe cei tineri, să plece.

Astăzi, în localitate au mai rămas doar câteva clădiri funcționale, în timp ce altele au fost abandonate și au început să fie acoperite de vegetație.

Elsie a rămas în orașul pe care îl consideră acasă

Elsie locuiește în Monowi încă din anii 1970 și nu intenționează să plece. Localitatea este strâns legată de istoria familiei sale și de amintirile pe care le-a acumulat de-a lungul deceniilor.

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Aici și-a cunoscut soțul, Rudy, la școala locală. Cei doi au plecat pentru o perioadă din Monowi, însă s-au întors ulterior și au preluat barul care îi aparținuse tatălui lui Elsie.

În anul 2000, Elsie și Rudy erau ultimii doi locuitori ai localității. După moartea lui Rudy, în 2004, Elsie a rămas singură.

Viața într-un oraș cu un singur locuitor înseamnă că Elsie trebuie să ocupe mai multe funcții. Ea administrează localitatea, conduce barul, gătește pentru clienți și se ocupă de biblioteca pe care a înființat-o după moartea soțului.

Biblioteca adăpostește aproximativ 5.000 de cărți colecționate de Rudy de-a lungul vieții și a devenit unul dintre punctele de interes pentru cei care ajung în Monowi.

Elsie se ocupă inclusiv de formalitățile administrative ale orașului. Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, în cazul anumitor documente, ea este atât persoana care le primește și le semnează în calitate de reprezentant al localității, cât și cea care beneficiază de ele în calitate de proprietară a barului.

„Când solicit în fiecare an statului licențele pentru alcool și tutun, acestea sunt trimise secretarului localității, adică mie. Așa că le primesc în calitate de secretar, le semnez în calitate de funcționar și mi le dau mie, în calitate de proprietar al barului”, a precizat Elsie.

Monowi, o destinație pentru curioși

Deși localitatea are un singur locuitor, barul lui Elsie continuă să primească vizitatori. Printre clienți se numără șoferi de camion și oameni din localitățile aflate în apropiere, dar și turiști atrași de povestea neobișnuită a orașului.

Monowi a ajuns în ultimii ani și pe rețelele sociale, unde vizitatorii publică imagini cu străzile aproape pustii, clădirile abandonate și puținele obiective care au supraviețuit depopulării.

Pentru unii, localitatea este o curiozitate. Pentru Elsie, însă, Monowi este în continuare acasă.

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Sursa: Metro

Etichete: oras, SUA, locuitori,

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