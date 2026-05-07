Artista, în vârstă de 74 de ani, s-a îmbolnăvit în Portugalia și inițial s-a spus că este stabilă și se recuperează bine. Însă, potrivit celor mai recente informații, starea ei s-ar fi agravat, iar în prezent se află internată la Spitalul Faro, unde este inconștientă și respiră cu ajutorul unui ventilator, scrie The Mirror.

Publicația portugheză Correio da Manha a relatat: „Bonnie Tyler se află în comă indusă după mai multe zile petrecute la Spitalul Faro, în urma unei operații intestinale. Din informațiile noastre, cântăreața este inconștientă și conectată la un ventilator în secția de terapie intensivă.”

Ce intervenție chirurgicală a suferit

La începutul săptămânii, un purtător de cuvânt al artistei declara că Bonnie „se recuperează bine”, iar perspectivele unei recuperări rapide păreau favorabile.

„Regretăm foarte mult să anunțăm că Bonnie a fost internată în spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o locuință, pentru o intervenție chirurgicală intestinală de urgență. Operația a decurs bine și acum se recuperează. Știm că familia, prietenii și fanii săi vor fi îngrijorați de această veste și îi transmit urări pentru o recuperare completă și rapidă”, se arăta în comunicat.

De mai mulți ani, Bonnie Tyler își împarte timpul între Faro, în Portugalia, unde are o proprietate, și sudul Țării Galilor. Artista a decis să petreacă mai mult timp în regiunea Algarve după ce s-a îndrăgostit de loc în perioada în care lucra la un album acolo.

Cântăreața a vorbit deschis de-a lungul anilor despre problemele sale de sănătate și a dezvăluit recent că genunchii reprezintă principala sa problemă medicală.

Anul trecut, Bonnie Tyler, care a lansat în 2021 cel de-al 18-lea album de studio, intitulat The Best Is Yet to Come, declara pentru The Mirror că nu are de gând să se retragă din muzică. Deși spune că „a încetinit puțin ritmul”, artista susține că nu vrea să renunțe definitiv și speră să continue turneele încă mult timp.