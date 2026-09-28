În prezent, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) și Departamentul Federal al Afacerilor Externe (EDA) din Elveția mențin legătura cu Nestlé. Scopul este de a-i oferi companiei posibilitatea de a-și prezenta poziția în fața autorităților ruse și de a solicita anularea administrării externe. Publicației nu i-au fost oferite alte detalii.

NZZ am Sonntag notează că, după introducerea administrării externe asupra activelor rusești ale companiei, mai multe publicații elvețiene au relatat că Nestlé continuă să își desfășoare activitatea în Rusia în mod obișnuit și că își va îndeplini „în totalitate” obligațiile față de clienți, parteneri și angajați.

De asemenea, s-a relatat că grupul ar fi încrezător că relația cu noul administrator, compania „L.E.V. Management”, „va contribui la dezvoltarea în continuare a afacerii și la creșterea eficienței”.

Potrivit NZZ am Sonntag, aceste informații au reprezentat însă „propagandă rusă”. La sediul central al Nestlé din orașul elvețian Vevey s-a precizat că această „încercare de a liniști opinia publică” nu a fost coordonată cu conducerea companiei. Serviciul de presă susține că toate declarațiile făcute în numele diviziilor rusești ale Nestlé „reflectă poziția administrației externe temporare”.

Potrivit experților, Nestlé are două variante: să încerce să conteste introducerea administrării externe în fața unei instanțe ruse sau a unui tribunal internațional de arbitraj și să lupte pentru menținerea prezenței sale în Rusia ori să părăsească piața rusă.

La 17 septembrie, Vladimir Putin a semnat o lege prin care activele din Rusia ale Auchan, Nestlé, Lemana PRO, fosta Leroy Merlin, și ale operatorului logistic FM Logistic au fost transferate sub administrarea temporară a companiei „L.E.V. Management”.

Kremlinul a justificat introducerea administrării temporare prin faptul că este vorba despre companii provenite din țări considerate „neprietenoase”, despre care susține că „sunt în prezent implicate în modul cel mai activ în acțiunile militare împotriva țării noastre”.

Jurnaliștii au aflat că „L.E.V. Management”, înregistrată în octombrie 2024 cu un capital social de 15.000 de ruble, este condusă de Andrei Kraiushkin, general-maior în Ministerul rus de Interne, care din 2016 și cel puțin până în 2020 a ocupat funcția de prim-adjunct al Direcției pentru Migrație.