Concurenții care au urcat pe scenă au avut interpretări care i-au impresionat pe antrenori și au declanșat adevărate lupte de convingere. De la primele momente până la ultimele decizii, scena a fost martora unor prestații care au ținut publicul cu sufletul la gură: „Pentru mine, muzica reprezintă și a reprezentat viața. E un stil de trăire, un fel de a respira, a vorbi, de a fi”.

Ediția de aseară Vocea României a înregistrat audiențe record pentru acest sezon cu peste 10% mai mult față de media edițiilor anterioare. La nivel național, a înregistrat o medie de peste 1.1 milioane, în fiecare minut al emisiunii și au dat check-in aproape 3.1 milioane de telespectatori. În rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD au vizionat, în medie, peste 500 mii și au dat check-in peste 1.3 milioane de telespectatori.

În ediția de aseară, Theo și Horia și-au mărit echipa cu două voci: Daria Cucu și Armis Neagu, care a primit a doua șansă din partea celor doi antrenori. Samira Paraschivescu, Bogdan Savin și Darius Moisa continuă drumul la Vocea României alături de Irina Rimes, în timp ce Simina Colopelnic l-a ales pe Smiley, după ce a întors toate scaunele. Seara a adus două voci noi și în echipa lui Tudor Chirilă: Pantaleo Tritto, care i-a impresionat pe toți cei cinci antrenori, și Diana Rahmatova, pe care Tudor a reușit să o convingă... fără vorbe, după ce a primit MUTE de la Irina.

Săptămâna viitoare, noi concurenți sunt pregătiți să urce pe scena de la Vocea României! Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO.