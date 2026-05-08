Artista, în vârstă de 74 de ani, a fost operată de urgență și acum se află în comă indusă. Bonnie Tyler pregătea un turneu european aniversar și ar urma să concerteze în această toamnă și la București. Admiratorii îi transmit gândurile bune și o așteaptă să revină pe scenă.

Bonnie Tyler a ajuns de urgență la spitalul din Faro, Portugalia, după ce a avut dureri mari. Medicii au descoperit o perforație intestinală și au intervenit chirurgical de urgență.

Potrivit presei internaționale, artista a fost ulterior transferată la terapie intensivă, în comă indusă. Reprezentanții ei spun că măsura a fost luată pentru a-i oferi cele mai bune șanse de recuperare.

Înainte de problemele medicale, artista anunțase un amplu turneu european aniversar, cu concerte programate în Germania, Danemarca, Turcia, Marea Britanie și România.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici, la Sala Palatului, Bonnie Tyler ar urma să urce pe scenă în luna octombrie, într-un concert inclus în turneul european aniversar dedicat celor 50 de ani de carieră. Deocamdată, organizatorii nu au anunțat dacă spectacolele din toamnă vor fi amânate.”

Concertul este programat pe 23 octombrie.

Daniel Klinger, organizatorul concertului din România: „Credem că spectacolul din octombrie o să se țină și că Bonnie Tyler se va recupera. Spectacolul va fi sold-out cu mult înainte. Spectacolele pe care le avea acum programate în mai sigur nu o să fie ținute, până în octombrie este timp și sperăm ca iubita artistă să își revină”.

Bonnie Tyler a mai concertat la București de 4 ori, ultima dată în 2024. Fanii din întreaga lume speră acum ca artista să treacă peste cea mai grea încercare a vieții sale și să revină pe scenă.