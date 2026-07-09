Bonnie Tyler a murit în cursul nopții trecute, într-un spital din Portugalia, potrivit BBC.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a încetat din viață în mod neașteptat noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma bolii pentru care urma tratament.

Vom publica în scurt timp un nou comunicat, însă, pentru moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente de tragedie”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei.

Bonnie Tyler ieșise din coma indusă după cinci săptămâni

Cântăreața britanică Bonnie Tyler a petrecut cinci săptămâni într-o comă indusă medical în luna iunie.

„Bonnie nu mai era în comă, dar rămânea în continuare grav bolnavă și era tratată în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Portugalia”, a declarat managementul artistei pentru DPA.

Ce spuneau medicii despre starea artistei

Medicii care o îngrijeau pe cântăreață, cunoscută pentru vocea ei răgușită și pentru balada din anii 1980 „Total Eclipse of the Heart”, erau în continuare încrezători că vedeta își va reveni, însă acest lucru urma să mai dureze o vreme, se mai spunea în comunicat.

„Din păcate, trebuie să anunțăm că vom anula toate concertele din vara aceasta sau, acolo unde este posibil, le vom amâna pentru anul viitor”, a transmis atunci managementul artistei. Au fost afectate toate concertele programate până la sfârșitul lunii august.

Cine a fost Bonnie Tyler

Bonnie Tyler (nume real Gaynor Hopkins) s-a născut la 8 iunie 1951 în oraşul Swansea din sudul Ţării Galilor, conform site-ului artistei.

În adolescenţă a cântat cu formaţia Bobbie Wayne & the Dixies iar mai târziu cu propria formaţie, Imagination. Single-ul de debut a fost "My! My! Honeycomb", urmat de "Lost in France", care a intrat pe poziţia a 9-a în topul britanic şi a staţionat şase săptămâni în topurile germane. Primul său hit, "It's a Heartache", a fost lansat în 1978 şi a intrat în topul Billboard pe poziţia a 3-a.

În 1981 a lansat albumul "Goobye to the Island", iar în 1983 a apărut balada rock "Total Eclipse of the Heart", care a staţionat timp de patru săptămâni pe locul întâi al topului Billboard 100 şi a făcut ca albumul "Faster Than the Speed of Night", pe care a fost inclus, să se vândă în peste un milion de exemplare. În topurile britanice, albumul a intrat direct pe primul loc.

În 1988, a înregistrat "Holding Out For a Hero", care a fost aleasă pentru coloana sonoră a filmului "Footloose". La începutul anilor '90, a fost lansat albumul "Bitterblue", printre muzicienii invitaţi să colaboreze aflându-se Nick Kershaw, Harold Faltermeyer şi Giorgio Moroder.

A urmat albumul "Free Spirit", în 1996, iar în 2003 a fost lansat "Heart Strings" - un album alcătuit din cover-uri ale celor mai cunoscute cântece ale sale, pe care le-a înregistrat cu Orchestra Filarmonicii din Praga. În acelaşi an, vocalistul francez Kareen Antonn a realizat cu Bonnie Tyler un duet, o versiune în limba franceză pentru "Total Eclipse of the Heart". Lansat în decembrie 2003, acesta a ajuns numărul 1 în Franţa, Belgia şi Polonia, şi s-a vândut în peste două milioane de exemplare.