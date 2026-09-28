Suspectul cu inițialele G.H., despre care presa a relatat că este directorul GEN-I Sonce, Gregor Hudohmet, ar fi cerut 450.000 de euro plus TVA, reprezentând 2% din valoarea contractului, potrivit 24ur.

Potrivit informațiilor publicate, acesta ar fi fost ajutat de D.C.T., pe care compania românească Waldevar Energy l-a identificat drept directorul său executiv, Cristian Theodor Dragomir. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a ambilor suspecți.

Între timp, GEN-I s-a distanțat de cele întâmplate, ministrul Jernej Vrtovec a cerut o revizuire, iar Robert Golob a afirmat că „suspiciunea nu înseamnă vinovăție”. Golob a spus că îl cunoaște de mulți ani pe Gregor Hudohmet și că preferă să aștepte clarificarea faptelor înainte de a trage concluzii.

Mită de 450.000 de euro pentru un proiect energetic

Omul de afaceri din Slovenia este acuzat că, în interiorul unui contract încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni, de construire a unui sistem masiv de stocare a energiei electrice la Gheorgheni, ar fi pretins nu mai puțin de 450.000 de euro plus TVA mită. Și asta pentru a-și asigura succesul afacerii ce tocmai a început să fie edificată.

Iar complice, spun procurorii anticorupție, ar fi un angajat al companiei românești implicate în construcția sistemului de stocare, cel care ar fi insistat pe lângă șefii săi să fie plătită șpaga, o șpagă despre care anchetatorii de la DNA spun că ar fi fost ascunsă la adăpostul unui contract de succes.

Afacerea a ajuns la DNA, iar cei doi au fost reținuți vineri seară, iar de câteva ore bune au ajuns în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Cei doi au primit mandate de 30 de zile de la judecătorul de drepturi și libertăți.

Niciunul nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzațiile, iar compania românească implicată în acest proiect spune că va emite un punct de vedere abia după ce va avea detalii despre acest scandal de corupție.