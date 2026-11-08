Cel mai puternic rival al lui Benjamin Netanyahu va merge duminică la reședința prezidențială pentru a primi oficial mandatul.

În scrutinul de luna trecută, tabăra premierului în funcție a obținut 53 de locuri în Knesset, iar blocul condus de Eisenkot, 48 de locuri, ambele sub majoritatea necesară.

Formațiunile arabe, care au primit un număr fără precedent de locuri, și-au anunțat public susținerea pentru fostul șef al Statului Major israelian.

Candidatul desemnat va avea la dispoziție 28 de zile pentru a încerca să formeze un guvern, perioadă care poate fi prelungită cu 14 zile.

În caz de eșec, va fi desemnată o altă persoană, iar, dacă impasul persistă, vor fi organizate noi alegeri.