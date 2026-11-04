Unii oficiali americani au fost sceptici față de avertisment, crezând că este o încercare a guvernului lui Benjamin Netanyahu de a convinge administrația lui Donald Trump să reia acțiunile militare la scară largă împotriva Iranului.

Alții cred că avertismentul ar trebui luat în serios.

Israelul a împărtășit aceste informații și cu reprezentanții statelor din Golful Persic. Unii dintre aceștia s-au îndoit, de asemenea, de intenția Iranului de a utiliza arme chimice. Aceștia suspectează că Israelul încearcă să facă presiuni asupra SUA și a aliaților săi pentru a escalada războiul.

SUA au susținut anterior în repetate rânduri că Iranul deține arme chimice sau intenționează să le dezvolte. Autoritățile iraniene au susținut că au dezvoltat astfel de arme în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980, dar ulterior le-au distrus.

În ultimele săptămâni, presa americană a relatat că SUA ar putea lansa noi atacuri asupra Iranului. Axios a relatat marți că Netanyahu, într-o conversație cu Trump, a cerut ca SUA să atace Iranul imediat după alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, care vor avea loc pe 3 noiembrie.

Marți seară, SUA au lansat un atac aerian asupra insulei iraniene Qeshm din Strâmtoarea Ormuz. Trump a declarat că atacul a fost „minor” și nu ar trebui considerat o reluare a ostilităților la scară largă.