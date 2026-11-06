„Vrem să facem lucruri pe care nu le-am făcut în trecut, pentru a înlătura acest guvern criminal”, a declarat Ahmad Tibi, un membru de rang înalt al Listei Comune Arabe, pentru Associated Press.

Însă orice astfel de parteneriat ar putea fi plin de riscuri politice pentru ambele părți. Pentru Lista Comună, aceasta ar însemna să susțină un guvern care, probabil, nu va pune capăt războaielor Israelului și nici nu va stopa extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată. Pentru oponenții lui Netanyahu, ar însemna alinierea cu partide care nu numai că critică politicile Israelului, ci resping identitatea acestuia ca stat evreiesc.

După ce o prezență istorică la urne a adus partidelor conduse de arabi o pondere record în parlamentul israelian, Tibi a afirmat că Lista Comună este dispusă să susțină un guvern anti-Netanyahu fără a se alătura acestuia. Acest lucru ar putea liniști facțiunile conduse de evrei care îi privesc cu suspiciune și ar satisface propriile lor electorate. Lista Comună ar avea în continuare o influență majoră.

Un singur partid arab a făcut vreodată parte dintr-un guvern israelian, în 2021. Însă acel partid, Ra’am, este mult mai conciliant decât Lista Comună și deținea mai puține locuri în parlament. Ra’am este dispus să se alăture unui alt guvern anti-Netanyahu în calitate de partener, dar orice astfel de aranjament ar avea totuși nevoie de sprijinul Listei Comune.

Dacă partidele conduse de evrei ar respinge un astfel de parteneriat, atunci s-ar dovedi că Israelul este „o etnocrație, nu o democrație absolută pentru toți cetățenii”, a afirmat Tibi.

Pozițiile Listei Comune o pun în conflict cu majoritatea israelienilor

Cea mai mare parte a populației palestiniene din ceea ce este astăzi Israel a fugit sau a fost expulzată în timpul războiului din 1948 care a însoțit crearea statului. Celor care au rămas li s-a acordat cetățenia, inclusiv dreptul de vot, iar astăzi aceștia și descendenții lor reprezintă aproximativ 20% din populație.

Mulți israelieni evrei au privit de-a lungul istoriei cu suspiciune partidele politice conduse de arabi. Această neîncredere a fost întărită de parlamentari care au apărat sau au lăudat dușmanii Israelului.

Lista Comună, o coaliție formată din trei partide de stânga și naționaliste, respinge ceea ce numește „consensul sionist rasist” din Israel. Ea face apel la colaborarea cu evreii israelieni care susțin crearea unui stat palestinian în Cisiordania, Gaza și Ierusalimul de Est, teritorii ocupate în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Ea respinge identitatea Israelului ca stat evreiesc, cerând drepturi egale pentru toți cetățenii săi.

Mulți evrei israelieni consideră acest lucru drept un sprijin acordat dușmanilor țării într-o perioadă de război. Netanyahu a încurajat astfel de sentimente, formulând acuzații nefondate de fraudă electorală împotriva partidelor conduse de arabi și prezentându-le ca o amenințare la adresa securității naționale.

O dilemă pentru adversarii lui Netanyahu

Aceasta creează o dilemă pentru principalii adversari ai lui Netanyahu, conduși de fostul general Gadi Eisenkot.

În campanie, aceștia l-au prezentat pe Netanyahu ca pe un lider corupt care nu a reușit să prevină atacul din 7 octombrie 2023 și care a blocat apoi o anchetă publică în acest sens. Ei au prezentat alegerile ca pe o chestiune existențială, afirmând că guvernul de extremă dreapta al lui Netanyahu amenință instituțiile democratice ale Israelului.

Aceștia au obținut 48 de locuri în Knesset, care numără 120 de membri, comparativ cu cele 53 ale coaliției lui Netanyahu. Lista Comună a obținut 11 locuri, iar Ra’am 8, ceea ce le conferă un rol crucial în formarea unei majorități anti-Netanyahu.

Lista Comună ar putea ajuta un bloc anti-Netanyahu să preia puterea, fie votând în favoarea acestuia, fie abținându-se pentru a reduce pragul necesar obținerii majorității. Oricare dintre aceste variante ar permite partidelor de opoziție să formeze un guvern fără a fi necesar ca Lista Comună să facă parte din administrația lor. Alăturarea la guvern ar putea pune parlamentarii acesteia în situația incomodă de a face parte dintr-un guvern care poartă războaie în Gaza și Liban, la care ei se opun.

Unii dintre aliații lui Eisenkot salută sprijinul arab, în timp ce alții se opun, invocând declarații anterioare ale liderilor Listei Comune care, susțin ei, neagă legitimitatea Israelului sau susțin dușmanii acestuia.

Tibi a declarat că nu își face iluzii că un parteneriat cu adversarii lui Netanyahu ar pune capăt războaielor sau ar duce la crearea unui stat palestinian. Totuși, el a afirmat că un „guvern de redresare” ar îmbunătăți viața cetățenilor palestinieni, punând capăt guvernării lui Netanyahu și abordând, eventual, probleme locale precum valul de crime violente din comunitățile arabe.

Nu este clar ce condiții ar fi necesare

Eisenkot a afirmat că partidele conduse de arabi trebuie să îndeplinească anumite condiții în cadrul oricărui parteneriat, inclusiv să califice Hamas drept grupare teroristă care trebuie distrusă.

Tibi a spus că aceste condiții nu se aplică partidelor precum Lista Comună, care doresc să ofere sprijin din exterior.

Lista Comună și Ra’am au condamnat atacul din 7 octombrie condus de Hamas, precum și orice act de violență împotriva civililor. Cu toate acestea, ele au refuzat să califice Hamas drept grupare teroristă sau să solicite distrugerea acesteia, afirmând că un astfel de demers ar justifica campania militară devastatoare a Israelului în Gaza.

Tibi a declarat că atât atacul din 7 octombrie, cât și răspunsul Israelului la acesta au fost imorale.

Veteranul parlamentar a fost de mult timp ținta atacurilor din partea dreptei împotriva partidelor arabe. În timpul alegerilor din Israel din 2019, Netanyahu, cunoscut popular sub numele de Bibi, și-a bazat campania pe sloganul „Bibi sau Tibi?”, pentru a avertiza alegătorii că opoziția față de el însemna să se bazeze pe partide conduse de arabi pentru formarea unui guvern.

Tibi a declarat marți că rezultatul alegerilor a răsturnat sensul sloganului.

„Când a spus «Bibi sau Tibi», a incitat împotriva arabilor”, a spus el. „Acum, este «Tibi», deoarece alegătorii arabi s-au prezentat în număr foarte mare la urne. De data aceasta, este cu siguranță povestea noastră.”