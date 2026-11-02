Cu toate acestea, el a confirmat existența unei anchete asupra acestor acuzații, relatează AFP, potrivit Agerpres.

'Suspiciunile care ne-au fost prezentate sunt grave. Le vom examina până la capăt', a dat asigurări judecătorul Noam Sohlberg într-o declarație filmată, aluzie la acuzațiile aduse în special de tabăra premierului Benjamin Netanyahu, de cumpărare de voturi din fonduri străine.

Dar 'poziția noastră este că, chiar dacă suspiciunile vor fi confirmate, asta nu va pune sub semnul întrebării nici legalitatea procesului electoral, nici rezultatele alegerilor în întregul lor', a adăugat el.

Acuzații de fraudă electorală în Israel

Scrutinul de marțea trecută, care nu i-a adus majoritatea niciunuia dintre blocuri - nici celui al lui Benjamin, nici cel al principalului său rival Gadi Eisenkot - a fost marcat de un progres spectaculos al două liste arabe (Raam și Lista unificată).

Dar aceste două formațiuni, care au obținut ele singure 19 locuri, au fost vizate joi de acuzații de fraudă electorală, aduse de tabăra premierului la final de mandat Benjamin Netanyahu.

Responsabili și media au afirmat că cele două partide arabe sunt suspectate că au primit fonduri din Qatar pentru a finanța cumpărarea de voturi. Doha și cele două formațiuni implicate au respins aceste acuzații.

Comisia electorală a trimis la rândul său o scrisoare serviciilor de informații interne (Shin Bet) pentru a cere deschiderea unei anchete asupra suspiciunilor de fraudă electorală.

Duminică, alături de șeful Shin Bet și procuroarea statului, judecătorul Noam Sohlberg a confirmat că aceste suspiciuni privesc 'finanțări provenind din străinătate, menite să influențeze procesul electoral, și susceptibile să prezinte de asemenea o dimensiune de securitate'. El a subliniat, totuși, că ancheta nu ar trebui 'în niciun caz să discrediteze votul comunității arabe'.

Likud, partidul de dreapta al lui Benjamin Netanyahu, a criticat aceste declarații. Acesta a considerat 'surprinzător că judecătorul Sohlberg vorbește despre suspiciuni deosebit de grave de finanțare străină, ajungând totuși în avans la concluzia că acestea nu au avut nicio incidență asupra rezultatelor'.

Duminică, tribunalul din Beersheva a dispus punerea în libertate a unui suspect arestat în ziua alegerilor pentru suspiciune de cumpărare de voturi, prelungind în același timp arestul preventiv pentru un alt suspect și plasându-l pe un al treilea în arest la domiciliu, a anunțat poliția.

Poliția a anunțat marți arestarea a trei persoane care aveau asupra lor plicuri și bani lichizi, suspectați că au încercat să cumpere voturi pentru lista Raam. Partidul a negat orice implicare.

Liderul său, Mansur Abbas, l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că minte atunci când acuză minoritatea arabă de fraudă electorală.

Fostul șef al armatei și centristul Gadi Eisenkot, care ar putea cere susținerea formațiunilor arabe pentru a forma un guvern, a criticat afirmațiile prim-ministrului, afirmând că încearcă să 'delegitimeze rezultatele'.

Tabăra Netanyahu a ieșit pe primul loc cu 53 de locuri în Parlament, față de 48 pentru blocul Eisenkot, dar ambele vor trebui să-și lărgească baza dacă vor să obțină majoritatea asigurată de 61 de mandate pentru a guverna.

Rezultatele oficiale urmează să fie făcute publice miercuri și transmise președintelui israelian Isaac Herzog. Acesta va primi atunci toate formațiunile alese pentru consultări în urma cărora va acorda mandatul de premier pentru a încerca să formeze un guvern unuia dintre liderii partidelor.