Mojtaba Khamenei lansează acest avertisment într-un comunicat postat pe site-ul său, în contextul în care se multiplică speculaţii cu privire la o eventuală reluare a Războiului din Iran, potrivit News.ro.

El s-a întâlnit sâmbătă cu oficiali militari de rang înalt, cărora le cere să riposteze ”fără limită geografică” oricăror atacuri ale Statelor Unite sau Israelului.

”Orice nivel sau tip de ameninţare trebuie să aibă o ripostă imediată, puternică şi fără limită geografică”, cere liderul suprem iranian în acest comunicat.

”Dacă inamicii lansează din nou atacuri militare sau teroriste, forţele armate ale Republicii islamice şi poporul iranian sunt cele care vor stabili momentul şi condiţiile sfârşitului lor”, avertizează el, în comunicat, Statele Unite.