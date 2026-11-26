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Aplicația de mesagerie Signal, cunoscută pentru protejarea vieții private, a început să blocheze capturile de ecran în mod implicit, în încercarea de a împiedica agenții IA să citească informațiile afișate pe ecranele utilizatorilor și să colecteze date potențial sensibile, scrie POLITICO.

Dezvoltatorii Signal, aplicație considerată un standard de referință în domeniul comunicațiilor confidențiale și criptate, avertizează că Google, Apple și Microsoft integrează agenți autonomi de inteligență artificială direct în sistemele de operare ale dispozitivelor. Astfel, aceștia ar putea ocoli măsurile de protecție a vieții private implementate de aplicațiile individuale.

Avertismentul Signal: telefoanele ar putea deveni instrumente de supraveghere

„Capacitatea miliardelor de dispozitive de a-și spiona permanent utilizatorii face ca dezvăluirile lui Edward Snowden să pară o glumă”, a declarat pentru POLITICO Udbhav Tiwari, director pentru strategie și afaceri globale în cadrul Signal. Acesta a făcut referire la dezvăluirile din 2013 privind supravegherea în masă desfășurată de guvernul Statelor Unite.

Tiwari a avertizat că guvernele interesate de supraveghere ar putea solicita companiilor de tehnologie acces la datele colectate de agenții IA, fără să mai fie nevoie să spargă criptarea integrală a comunicațiilor sau să instaleze programe malițioase pe dispozitivele utilizatorilor.

Apple, Google și Microsoft au refuzat să comenteze afirmațiile Signal.

Itxaso Domínguez de Olazábal, consilier în cadrul organizației europene pentru drepturi digitale EDRi, a cerut impunerea unor „limite stricte” privind informațiile la care pot avea acces agenții IA.

„Este profund îngrijorător să ne imaginăm un viitor nu foarte îndepărtat în care companiile care controlează sistemele noastre de operare pot decide efectiv câtă intimitate ne este permisă, chiar și atunci când alegem în mod deliberat servicii concepute pentru a ne proteja”, a declarat aceasta.

„Probabil că telefonul este dispozitivul care conține cele mai sensibile informații din întreaga ta viață. Dacă îți este furat, persoana care îl sustrage nu ar trebui să aibă acces la întreaga ta viață. Renunțăm la toate aceste măsuri de protecție atunci când invităm agenții IA pe aceste dispozitive”, a declarat Gus Hosein, director executiv al organizației neguvernamentale Privacy International.

Ce măsuri cere Signal de la Apple, Google și Microsoft

Signal solicită producătorilor de sisteme de operare să ofere instrumente prin care aplicațiile să poată refuza accesul agenților IA la datele utilizatorilor și prelucrarea acestora.

Agenții IA integrați la nivelul sistemelor de operare au fost deja lansați în numeroase țări, însă implementarea lor avansează mai lent în Uniunea Europeană. Apple a invocat regulile europene privind concurența digitală drept un obstacol important în lansarea celor mai noi funcții de inteligență artificială ale asistentului său virtual.

Gigantul rețelelor sociale Meta lansează, de asemenea, propriul agent IA, Muse, care a fost introdus marți în Regatul Unit. Autoritățile de reglementare în domeniul digital, inclusiv Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), au avertizat încă de luna trecută că produsele bazate pe agenți IA „pot amplifica și accelera riscurile” pentru consumatori.

Autoritatea britanică pentru protecția datelor a anunțat în această săptămână că Meta s-a angajat să participe la un „program voluntar de monitorizare și raportare”, care să permită supravegherea continuă a activității sale. De asemenea, instituția pregătește noi recomandări privind aplicarea legislației referitoare la protecția vieții private în cazul agenților IA.

Meta a declarat că noul său agent de inteligență artificială este „privat, sigur și securizat încă din faza de proiectare” și că a „colaborat în mod constructiv” cu autoritățile de reglementare.

Dincolo de situațiile cu cel mai ridicat grad de risc, există temeri că agenții IA ar putea colecta date și pentru alte scopuri, precum antrenarea modelelor de inteligență artificială sau publicitatea direcționată.

Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, una dintre cele mai influente instituții de acest fel, care supraveghează politicile de protecție a datelor ale Apple, Google, Meta, Microsoft și altor giganți tehnologici, intensifică, de asemenea, controalele privind modul în care datele persoanelor terțe sunt colectate de agenții IA și reutilizate.

Datele persoanelor terțe sunt informații care aparțin unor oameni care nu interacționează direct cu agentul IA. De exemplu, o persoană îi trimite unui prieten mesaje sau fotografii din vacanță, fără să știe că acesta a acordat unui agent IA permisiunea de a-i accesa conversațiile.

Comisia irlandeză pentru protecția datelor a intervenit în ultima lună pentru a opri compania X, deținută de Elon Musk, să utilizeze în antrenarea modelelor sale de inteligență artificială datele unor terțe persoane colectate prin intermediul chatbotului Grok, a relatat în premieră POLITICO.

Comisarul irlandez pentru protecția datelor, Niamh Sweeney, a declarat săptămâna trecută că este „mult mai dificil” să informezi persoanele terțe că datele lor sunt prelucrate sau să le oferi posibilitatea de a refuza acest lucru, atunci când acestea „nu au nicio idee” că informațiile lor ar putea fi colectate.