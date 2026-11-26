Luis Enrique, după remiza dintre PSG şi AS Roma în Liga Campionilor: „A fost cel mai dificil meci al sezonului”
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a declarat că remiza cu AS Roma, scor 2-2, de miercuri seara, în Liga Campionilor, a reprezentat „cel mai dificil meci al sezonului”, fiind impresionat de presiunea exercitată de adversari, scrie AFP.
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Deţinătoarea trofeului a pierdut primele puncte pe scena europeană în acest sezon, aflându-se acum pe locul secund, cu 13 puncte, după Real Madrid (15 puncte), potrivit Agerpres.
Parizienii au marcat prin Ilia Zabarnîi (31) şi Ousmane Dembele (62 din penalty) în timp ce oaspeţii au replicat prin Mario Hermoso (5) şi Donyell Malen (78 din penalty).
"Meritul îi revine Romei. Indiferent de jucătorii care ar fi putut juca în acest meci, am fi avut probleme. Depăşirea acestui tip de presiune este foarte dificilă. Când joci împotriva unei echipe de acest calibru sub presiune, nu există momente de calm. A fost un meci foarte diferit de cele cu care suntem obişnuiţi", a declarat Luis Enrique la finalul partidei de pe Parc des Princes.
Fundaşul stânga Nuno Mendes a reiterat acest sentiment în zona mixtă: "Au fost una dintre cele mai dificile echipe împotriva cărora să joci. Ne-au cauzat multe probleme. Acestea sunt două puncte pierdute. Există meciuri de genul acesta; nu putem fi întotdeauna la cel mai înalt nivel".
Luis Enrique a optat să-i lase pe banca de rezerve, în debutul meciului, pe Ousmane Dembele şi Marquinhos, ambii reveniţi după accidentări, şi l-a înlocuit pe Nuno Mendes, care se afla în aceeaşi situaţie, după aproape o oră de joc.
"Dacă nu eşti la 100%, există un risc mare. Asta încercăm să gestionăm. Când Nuno s-a simţit puţin obosit, am decis să-l scoatem. Şi Ousmane Dembele trebuie să joace fără a risca accidentarea. Asta încercăm să facem şi cu Marquinhos'', a explicat tehnicianul spaniol.
Omologul său, Gian Piero Gasperini, a declarat că este ''foarte, foarte mulţumit" de prestaţia elevilor săi în faţa dublei campioane a Europei.
"A fost o performanţă foarte bună din partea noastră, atât ca echipă, cât şi individual. A fost un test foarte important pentru noi, foarte dificil, dar am fost foarte buni, în modul în care am mişcat mingea cât mai repede posibil, blocând tranziţiile celor de la PSG", a spus antrenorul italian.
Gasperini, a cărui echipă se află pe locul doi în Serie A, dar doar pe locul 25 în clasamentul Ligii Campionilor, şi-a exprimat speranţa că performanţa de la Paris "va servi" echipei sale "pentru restul sezonului" şi "le va da încredere" jucătorilor săi.
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