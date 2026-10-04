Potrivit postului de radio al armatei, avertismentele au fost aduse în atenție în urma tentativei de atac asupra unui zbor al companiei Flydubai, produsă săptămâna trecută, relatează duminică EFE, citat de Agerpres.

Citând documente clasificate, postul explică faptul că în 2024 şi 2025 au fost emise avertismente prin care se semnala că ministerul nu îşi îndeplinea responsabilităţile privind supravegherea siguranţei aviaţiei.

Postul de radio raportează că, în 2021, responsabilitatea privind supravegherea de securitate a piloţilor străini a fost transferată de la Shin Bet (serviciul de informaţii interne al Israelului) către Autoritatea Aviaţiei Civile (CAA), care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.

În 2024, controlorul de stat a publicat un raport în care se preciza că Ministerul Transporturilor nu respecta această decizie.

Raportul a dus la constituirea, în luna mai 2024, a unui grup de lucru format din Consiliul pentru Securitate Naţională, Ministerul Transporturilor, CAA, Shin Bet, Mossad (serviciul de informaţii externe) şi Ministerul de Finanţe cu scopul de a evalua sistemul naţional de securitate a aviaţiei şi de a implementa modificări.

După un an de discuţii marcate de presiunile exercitate de Consiliu şi de Shin Bet asupra Ministerului Transporturilor, primul a solicitat ministerului să adopte măsuri pentru a-şi îndeplini responsabilităţile şi pentru a pune la dispoziţia autorităţii aeronautice resursele necesare.

Deşi oficiali din domeniul transporturilor s-au opus transferului, sprijinul acordat măsurii de către ministrul Miri Regev a deschis, în cele din urmă, calea pentru oficializarea acesteia în 2025.

"La jumătatea anului 2025, premierul Netanyahu a tranşat problema, stabilind că responsabilitatea pentru acest aspect va fi transferată fără echivoc Ministerului Transporturilor - mai exact ministrului Regev şi personalului de securitate al ministerului - în pofida obiecţiilor acestora", relatează postul de radio al armatei.

Ministerul Transporturilor nu ar fi cerut ajutorul Shin Bet sau Mossad pentru verificări

Postul de radio precizează că, în pofida lipsei de resurse, Ministerul Transporturilor s-a ocupat de aceste verificări de securitate de atunci şi susţine că instituţia nu a solicitat niciodată sprijin din partea Shin Bet sau Mossad pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Solicitaţi de agenţia EFE să comenteze aceste informaţii, purtătorii de cuvânt ai Ministerului israelian al Transporturilor au refuzat să facă declaraţii.

Incidentul violent de la bordul avionului Flydubai

Relatarea postului de radio al armatei israeliene vine la câteva zile după ce Hamam al-Hammami, copilotul zborului FZ1073 al companiei Flydubai cu destinaţia Tel Aviv, şi-a atacat colegul în cabina de pilotaj cu un topor şi a încercat să prăbuşească avionul plin de pasageri israelieni.

Normele de securitate israeliene interzic piloţilor din ţări cu care Israelul nu întreţine relaţii diplomatice - precum Omanul - să opereze zboruri către această ţară.