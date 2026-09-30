Groază la bordul unui avion Flydubai care zbura spre Tel Aviv. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot, aeronava a căzut în gol

Cele mai recente informații:

- Pasagerii au declarat pentru presa israeliană că un pilot al unui avion care zbura de la Dubai la Tel Aviv a fost înjunghiat înainte ca aeronava să fie redirecționată către Arabia Saudită.

- Aeroportul pe care a aterizat avionul a anunțat că atât comandantul, cât și copilotul au fost răniți, fără să precizeze în ce fel. Ambii au fost transportați la spital, potrivit aceleiași surse.

- Yasmin Abukasis a declarat că fiica sa, aflată la bord, a auzit țipete în timp ce unul dintre piloți striga după ajutor. Un alt pasager le-a spus jurnaliștilor că pasagerii au intervenit pentru a-l imobiliza pe unul dintre piloți și l-au legat, relatează reporterul BBC din Ierusalim.

- Avionul Flydubai, care a decolat miercuri dimineață, a transmis un cod de urgență la aproximativ două ore de la începutul zborului, potrivit site-ului de monitorizare Flightradar24. Ulterior, aeronava a transmis un cod pentru deturnare, dar a revenit apoi la un semnal general de urgență. Oficialii israelieni au declarat presei locale că „a fost evitat un dezastru foarte grav”.

- Datele analizate de BBC Verify arată că avionul a pierdut aproximativ 17.000 de picioare (5.200 de metri) altitudine în mai puțin de două minute.

UPDATE Un al doilea zbor Flydubai de la Dubai la Tel Aviv, FZ1081, redirecţionat către Dubai

Un al doilea zbor al companiei Flydubai de la Dubai la Tel Aviv, FZ1081, a fost redirecţionat şi se îndreaptă către Dubai, potrivit site-ului specializat FlightRadar24.

UPDATE Oficiali israelieni au declarat că, pe măsură ce informațiile au fost analizate, a prins contur ipoteza conform căreia copilotul ar fi încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși. Autoritățile israeliene investighează ceea ce suspectează a fi un incident terorist, scrie Haaretz.

Un pasager a povestit că israelienii aflați în partea din față a avionului au intrat în cabina de pilotaj și s-au luptat cu agresorul. Pasagerul a mai spus că alți doi piloți se aflau în partea din spate a aeronavei. ”Am strigat la ei să fugă și să preia controlul avionului”, a spus pasagerul, citat de The Jerusalem Post.

Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe agresor din cabină și să-i introducă înăuntru pe ceilalți doi piloți. Unul dintre aceștia a preluat controlul aeronavei. Pasagerul a precizat că pilotul înjunghiat se afla în stare critică și a menționat că un medic stomatolog israelian aflat la bord i-a acordat îngrijiri medicale.