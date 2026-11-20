Băieții de 15 și 17 ani sunt trimiși în judecată, acuzați că l-au omorât în bătaie pe un tânăr de 25 de ani, la sfârșitul lunii septembrie. Procurorii au pus acum un sechestru de un milion de euro pe bunurile familiilor, pentru plata eventualelor daune morale.

În urmă cu două luni, victima, de 25 de ani, a venit în Fălticeni, din comuna Fântâna Mare, și a mers la un bar din localitate. Doi băieți l-ar fi atacat și ucis în bătaie, spun procurorii. Ar fi fost deranjați de prezența lui. Imagini cu victima în agonie, lângă o mașină, au fost surprinse atunci de martori.

Un prieten al victimei a fost și el lovit și a scăpat cu mai multe răni. Poliția a fost sesizată și a început o anchetă care a dus la arestarea celor doi suspecți. Băieții de 15 și, respectiv, 17 ani sunt în arest preventiv și au fost trimiși acum în judecată pentru omor. A fost dispus un sechestru asupra bunurilor familiilor celor doi acuzați. Dacă instanța decide că cei doi sunt vinovați și trebuie să plătească despăgubiri morale, familiile vor fi executate silit.

Daniel Ionuț Niculeasa, procuror-șef, Secția penală, Parchetul Tribunalului Suceava: „S-au instituit măsuri asigurătorii asupra a două bunuri imobile și 4 mașini, aparținând părților responsabile civilmente, respectiv asupra părinților. 1 milion de euro și 10.000 de lei. 1 milion de euro este valoarea cu care s-au constituit părțile civile”.

Cum cei doi presupuși agresori sunt minori, ei nu vor plăti despăgubiri.

Laurian Ostaficiuc, avocatul părinților victimei: „A fost instituit pe toate bunurile prezente și viitoare. Părinții au obligația de a asigura atât ocrotirea, cât și educația, cât și supravegherea copiilor lor minori. Părinții victimei sunt profund traumatizați”.

Daniel Ionuț Niculeasa, procuror-șef, Secția penală, Parchetul Tribunalului Suceava: „În situația în care un minor cauzează fapte ce cauzează prejudicii, în situația în care inculpatul minor nu are bunuri ce pot fi urmărite, parchetul se îndreaptă asupra bunurilor părinților”.

Familia băiatului de 15 ani, acuzat de omor alături de cel de 17 ani, spune că adolescentul este nevinovat.

Cosmin Procopiuc, avocatul copilului de 15 ani: „Clientul meu își susține nevinovăția, precum că nu a lovit niciodată pe victima care a decedat”.

Avocatul celui de-al doilea adolescent acuzat de omor nu a dorit să comenteze situația. Urmează să fie stabilit primul termen al procesului.