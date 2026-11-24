Palestinienii au fost folosiți ca scuturi umane în război. Armata israeliană investighează amploarea fenomenului
Armata israeliană investighează cât de extinsă este în rândul trupelor sale practica folosirii deţinuţilor sau civililor palestinieni ca scuturi umane pentru a proteja soldaţii israelieni în timpul operaţiunilor militare în Fâşia Gaza şi Cisiordania.
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Militarii au denumit metoda "protocolul ţânţarului", relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Informaţia a fost furnizată iniţial de ziarul Haaretz, apoi confirmată de o sursă militară.
Armata israeliană investighează astfel dacă "a existat o practică extinsă" de folosire a civililor palestinieni ca scuturi umane, pentru care au fost deschise 16 cercetări penale în perioada scursă din octombrie 2023, fără ca însă vreun soldat israelian să fi fost până în prezent inculpat pentru astfel de fapte considerate ilegale de către armata israeliană.
Aceasta din urmă a insistat marţi, după apariţia relatării ziarului Haaretz, că ordinele sale "interzic folosirea civililor ca scuturi umane sau orice altă formă de constrângere pentru a participa în operaţiuni militare", dar a refuzat să ofere detalii despre cercetările care ar fi în desfăşurare.
Potrivit ziarului citat, folosirea palestinienilor ca scuturi umane a început încă din anul 2024.
Conform unor rapoarte şi mărturii ale soldaţilor, civili palestinieni au fost forţaţi să intre primii în tuneluri sau să poarte uniforme militare israeliene în timp ce erau inspectate spaţii unde gruparea palestiniană Hamas ar fi putut amplasa explozibili sau ar fi putut fi prezenţi acolo combatanţi ai acestei grupări.
În aprilie 2025, şeful Agenţiei ONU pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a declarat că mai mult de 50 de membri ai personalului său, inclusiv profesori şi medici, au fost reţinuţi, maltrataţi şi "folosiţi ca scuturi umane" de la începutul războiului.
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