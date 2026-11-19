"În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Teatrul Naţional "I.L.Caragiale" Bucureşti face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Naţional Bucureşti a încetat", a transmis TNB, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

În data de 10 noiembrie, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" a anunţat oficial suspendarea repetiţiilor pentru spectacolul "Tartuffe" de J.B.P. Moliere, regizat de Felix Alexa.

"Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti a decis, având în vedere şi întrevederea cu reprezentanţii Ministerului Culturii, suspendarea repetiţiilor spectacolului 'Tartuffe', ca măsură de organizare a activităţii, până la identificarea soluţiei profesionale adecvate pentru continuarea proiectului. Publicul va fi informat cu privire la evoluţia proiectului prin canalele oficiale ale teatrului", anunţa Naţionalul bucureştean pe pagina de Facebook.

Ministerul Culturii cere măsuri împotriva hărțuirii

Pe 30 octombrie, Ministerul Culturii a transmis către TNB şi către toate instituţiile din subordinea sa o solicitare de a clarifica explicit situaţia implementării măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă.

"Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, vă rugăm să transmiteţi, în termen de 15 zile lucrătoare, o informare privind: data ultimei actualizări a ghidului şi a procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii; modalitatea prin care acestea au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor; persoanele sau structurile desemnate pentru primirea şi soluţionarea sesizărilor; măsurile adoptate pentru asigurarea confidenţialităţii şi protejarea persoanelor care formulează sesizări împotriva eventualelor represalii; activităţile de informare şi instruire a personalului desfăşurate în ultimele 12 luni", se arăta în solicitarea ministerului.

Cine a decis angajarea lui Felix Alexa

Tot pe 30 octombrie, managerul Teatrului Naţional, Ada Lupu Hausvater, preciza că îi aparţine decizia de a-l angaja pe regizorul Felix Alexa, acuzat în spaţiul public de hărţuire sexuală, şi că propunerea a fost discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB şi de Consiliul administrativ.

"Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole. În continuare, Consiliul administrativ - for cu atribuţii decizionale - a analizat propunerea şi a votat-o unanim, hotărând angajarea pe durată determinată, respectiv pe stagiunea în curs. Parcurgerea acestor etape instituţionale se corelează cu responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru această decizie, în calitate de manager", explica Ada Lupu Hausvater.

Angajarea regizorului Felix Alexa a stârnit un val de proteste în rândul comunităţii teatrale. Peste 50 de actori, printre care Mihai Călin şi Ofelia Popii, au semnat o petiţie adresată Ministerului Culturii, iar figuri notabile precum regizorul Andrei Şerban au cerut reanalizarea situaţiei, invocând acuzaţii legate de comportamente abuzive şi o criză de-a dreptul instituţională în cadrul teatrului.