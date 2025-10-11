Anunțul Statelor Unite despre ”fiii și fiicele Americii în uniformă”. Ce se va întâmpla în Fâșia Gaza

SUA au transmis că pe teritoriul palestinian nu vor fi desfășurate niciun fel de trupe americane. Soldați americani vor fi însă desfășurați în Israel, pentru a contribui la supravegherea încetării focului în Gaza.

Noul şef al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), Brad Cooper, a anunţat sâmbătă că s-a deplasat în Fâşia Gaza pentru a discuta despre "stabilizarea" situaţiei, asigurând că niciun fel de trupe americane nu vor fi desfăşurate în teritoriul palestinian, relatează AFP.

Amiralul Brad Cooper a precizat într-o postare pe platforma X că tocmai s-a întors dintr-o vizită în Gaza pentru a discuta despre crearea unui "centru de coordonare civilo-militar", condus de CENTCOM, care "va sprijini stabilizarea conflictului".

Un prim contingent de 200 de soldaţi americani urmează să sosească în Israel pentru a contribui la supravegherea încetării focului în Fâşia Gaza între Hamas şi Israel, conform planului de pace al preşedintelui Donald Trump.

Armata americană va coordona o forță multinațională de menținere a păcii în Gaza

"Fiii şi fiicele Americii în uniformă răspund apelului de a instaura pacea în Orientul Mijlociu, în sprijinul directivelor comandantului şef în acest moment istoric", a scris pe X Brad Cooper, numit la începutul lunii august la conducerea CENTCOM.

"Acest mare efort va fi realizat fără desfăşurare de trupe în Fâşia Gaza", a adăugat el.

Armata americană urmează să coordoneze o forţă operaţională multinaţională care se va fi desfăşurată în Fâşia Gaza şi care va cuprinde probabil trupe din Egipt,Qatar, Turcia şi Emiratele Arabe Unite.

