Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

10-10-2025 | 19:52
sondaj-sua

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Constantin Toma

Asta cred românii care au majoritar o părere bună despre America, după cum arată un sondaj IRSOP realizat înaintea împlinirii a 250 de ani de la Independența Statelor Unite.

Întrebați ce cred despre Statele Unite, aproape 80 dintre cei chestionaţi au o părere bună sau foarte bună.

În acelaşi timp 55% dintre respondenţi considera că alte state nu vor reuşi în viitor să depăşească America și să schimbe ordinea mondială, în timp ce 41% iau în calcul că Statele Unite vor pierde supremaţia în fața Chinei sau Rusiei.

America are o influență pozitivă asupra lumii, consideră 62% dintre români.

În schimb, Inteligenţa Artificială, dezvoltată în principal în Statele Unite este o catastrofă, spun mai bine de jumătate dintre participanţii la sondaj. Doar 35% dintre ei îi văd părţile bune.

64 de procente consideră că fără ajutorul Americii Europa nu va face față unui război cu Rusia.

Totuși, 55% sunt de părere că numărul de militari americani din România este potrivit. Alţi 31% şi-ar dori însă o prezenta militară americană mai mare în România.

44% dintre români vor ca Nicușor Dan să-l convingă pe Donald Trump să trimită investitori în România

60% și-ar dori că Statele Unite să-și mărească numărul de baze militare de aici.

Preşedintele tarii pregătește o vizită la Casa Albă, la începutul anului viitor. Șeful statului a anunțat că are două obiective mari care ţin de relaţia cu Statele Unite. Securitatea şi economia.

De altfel, 44% dintre românii vor ca Nicușor Dan să-l convingă pe Donald Trump să trimită investitori în România, 23% își doresc ca Nicușor Dan să revină în ţara cu un acord al unei colaborări strânse la nivel militar, iar un sfert vor ca problema vizelor să fie rezolvată cât mai repede.

Sondajul a fost realizat telefonic de IRSOP, în perioada 2-8 octombrie, pe un eșantion de 1.017 persoane. Marja de eroare este de plus, minus 3,1%.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-10-2025 19:52

