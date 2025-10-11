Controverse în SUA. Pentagonul, acuzat că ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho. Care este adevărul

Stiri externe
11-10-2025 | 10:22
baza militara
Shutterstock

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a lansat acuzații false la adresa Pentagonului, susținând că SUA ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho, deși acordul prevede doar construirea unei facilități de instruire sub control american.

autor
Ioana Andreescu

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit vineri la Pentagon cu viceprim-ministrul Qatarului, șeicul Saoud bin Abdulrahman al-Thani, și a anunțat că Doha va plăti pentru o facilitate la o bază aeriană americană din Idaho. El nu a spus că SUA vor oferi Qatarului baza respectivă sau orice altă bază din Statele Unite.

Facilitatea, care a făcut obiectul unor negocieri timp de ani de zile, va sprijini planurile Qatarului de a instrui piloți pe 12 avioane de vânătoare F-15 pe care țara le cumpără și care ar fi amplasate acolo, a declarat un oficial american pentru Reuters. Facilitatea va include hangare pentru a proteja aeronavele de intemperii și o clădire pentru instruire, a spus oficialul.

SUA vor supraveghea construcția

Acordul, care, potrivit oficialului, este în conformitate cu cele convenite cu alți aliați ai SUA, va avea ca rezultat construirea facilității de către contractori locali sub supravegherea militară a SUA și finanțare din partea Qatarului. Piloții din Singapore se antrenează deja la baza americană.

„Semnăm o scrisoare de acceptare pentru construirea unei facilități a Forțelor Aeriene din Qatar la baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a anunțat Hegseth, alături de omologul său din Qatar.

Citește și
sondaj-sua
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Laura Loomer, înfuriată, amenință că nu va vota anul viitor

La scurt timp după anunț, Loomer a declarat că nu crede că va vota la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial de anul viitor. „Nu m-am gândit niciodată că voi vedea republicanii oferind musulmanilor din Qatar, care finanțează terorismul, o bază militară pe teritoriul SUA, pentru ca aceștia să poată ucide americani”, a scris Loomer pe X.

Ea a postat un clip cu Trump vorbind în 2017, când a acuzat Qatarul că a finanțat terorismul „la un nivel foarte ridicat” de-a lungul istoriei.

În urma remarcilor sale, Hegseth a postat pe X: „Pentru a fi clar, Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite – nici măcar nimic asemănător unei baze. Noi controlăm baza existentă, așa cum facem cu toți partenerii.”

Ambasada Qatarului a negat, de asemenea, că ar fi vorba despre o bază aeriană a Qatarului.

Qatarul este un partener de securitate al SUA și găzduiește baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu. De asemenea, Qatarul a acționat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel și Hamas.

Cine este Laura Loomer

Autoproclamată „islamofobă”, care ani de zile a susținut că atacurile din 11 septembrie 2001 au fost o operațiune internă, Loomer are un istoric de acțiuni provocatoare și de autopromovare, inclusiv legarea cu cătușe de sediul Twitter din New York în 2018, după ce platforma i-a interzis accesul pentru discursuri instigatoare la ură.

Cu 1,8 milioane de urmăritori pe X și propriul program săptămânal, care atrage un public numeros, Loomer poate spune că vorbește în numele multor adepți ai mișcării MAGA și le influențează opiniile despre administrația Trump.

În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul american Timothy Haugh, care era directorul Agenției Naționale de Securitate și șeful Comandamentului Cibernetic al SUA. New York Times a raportat că Loomer ceruse demiterea lui.

Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, Pentagon, acuzatii,

Dată publicare: 11-10-2025 10:22

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
”Make Argentina Great Again”. Trump a intervenit pentru prietenul său, Milei. SUA au cumpărat pesos de 20 de miliarde dolari
Stiri Economice
”Make Argentina Great Again”. Trump a intervenit pentru prietenul său, Milei. SUA au cumpărat pesos de 20 de miliarde dolari

SUA au cumpărat direct pesos argentinieni și au finalizat o linie de ”swap” valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Donald Trump ameninţă China cu represalii
Stiri externe
Donald Trump ameninţă China cu represalii "masive" după restricţiile impuse de Beijing la pământurile rare

China "devine foarte ostilă", a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere "masivă" a taxelor vamale.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28