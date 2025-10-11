Controverse în SUA. Pentagonul, acuzat că ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho. Care este adevărul

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a lansat acuzații false la adresa Pentagonului, susținând că SUA ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho, deși acordul prevede doar construirea unei facilități de instruire sub control american.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit vineri la Pentagon cu viceprim-ministrul Qatarului, șeicul Saoud bin Abdulrahman al-Thani, și a anunțat că Doha va plăti pentru o facilitate la o bază aeriană americană din Idaho. El nu a spus că SUA vor oferi Qatarului baza respectivă sau orice altă bază din Statele Unite.

Facilitatea, care a făcut obiectul unor negocieri timp de ani de zile, va sprijini planurile Qatarului de a instrui piloți pe 12 avioane de vânătoare F-15 pe care țara le cumpără și care ar fi amplasate acolo, a declarat un oficial american pentru Reuters. Facilitatea va include hangare pentru a proteja aeronavele de intemperii și o clădire pentru instruire, a spus oficialul.

SUA vor supraveghea construcția

Acordul, care, potrivit oficialului, este în conformitate cu cele convenite cu alți aliați ai SUA, va avea ca rezultat construirea facilității de către contractori locali sub supravegherea militară a SUA și finanțare din partea Qatarului. Piloții din Singapore se antrenează deja la baza americană.

„Semnăm o scrisoare de acceptare pentru construirea unei facilități a Forțelor Aeriene din Qatar la baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a anunțat Hegseth, alături de omologul său din Qatar.

Laura Loomer, înfuriată, amenință că nu va vota anul viitor

La scurt timp după anunț, Loomer a declarat că nu crede că va vota la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial de anul viitor. „Nu m-am gândit niciodată că voi vedea republicanii oferind musulmanilor din Qatar, care finanțează terorismul, o bază militară pe teritoriul SUA, pentru ca aceștia să poată ucide americani”, a scris Loomer pe X.

Ea a postat un clip cu Trump vorbind în 2017, când a acuzat Qatarul că a finanțat terorismul „la un nivel foarte ridicat” de-a lungul istoriei.

În urma remarcilor sale, Hegseth a postat pe X: „Pentru a fi clar, Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite – nici măcar nimic asemănător unei baze. Noi controlăm baza existentă, așa cum facem cu toți partenerii.”

Ambasada Qatarului a negat, de asemenea, că ar fi vorba despre o bază aeriană a Qatarului.

Qatarul este un partener de securitate al SUA și găzduiește baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalație militară americană din Orientul Mijlociu. De asemenea, Qatarul a acționat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel și Hamas.

Cine este Laura Loomer

Autoproclamată „islamofobă”, care ani de zile a susținut că atacurile din 11 septembrie 2001 au fost o operațiune internă, Loomer are un istoric de acțiuni provocatoare și de autopromovare, inclusiv legarea cu cătușe de sediul Twitter din New York în 2018, după ce platforma i-a interzis accesul pentru discursuri instigatoare la ură.

Cu 1,8 milioane de urmăritori pe X și propriul program săptămânal, care atrage un public numeros, Loomer poate spune că vorbește în numele multor adepți ai mișcării MAGA și le influențează opiniile despre administrația Trump.

În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul american Timothy Haugh, care era directorul Agenției Naționale de Securitate și șeful Comandamentului Cibernetic al SUA. New York Times a raportat că Loomer ceruse demiterea lui.

