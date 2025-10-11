Militari americani au început să sosească în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a focului

Stiri externe
11-10-2025 | 12:57
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american Donald Trump şi semnat joi de Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, informează sâmbătă EFE.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit postului american ABC News, 200 de soldaţi americani au început să sosească în Israel din SUA şi alte ţări din Orientul Mijlociu pentru a înfiinţa un "centru de coordonare" care va supraveghea implementarea armistiţiului în Gaza.

Cei doi oficiali americani consultaţi de reţea afirmă că niciun soldat american nu va intra în Fâşia Gaza.

Amiralul Brad Cooper, oficialul Comandamentului Central al SUA însărcinat cu supravegherea trupelor sale în Orientul Mijlociu, a sosit şi el vineri în Israel.

"Centrul de coordonare" pe care soldaţii americani îl vor înfiinţa în Israel este un "prim pas" în implementarea acordului încheiat între Israel şi Hamas, care va implica "o coordonare extinsă a asistenţei umanitare, logistice şi de securitate", au explicat oficialii pentru ABC.

Prin urmare, soldaţii americani transferaţi în zonă sunt specializaţi în transport, planificare, logistică, securitate şi inginerie şi vor lucra alături de reprezentanţi din alte ţări, din sectorul privat şi din organizaţiile neguvernamentale.

Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război

Sursa: Agerpres

