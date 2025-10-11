Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

11-10-2025 | 15:44
avioane nato
Getty

Marea Britanie a anunţat că două avioane RAF au patrulat graniţa cu Rusia alături de SUA şi NATO, pe fondul incursiunilor ruseşti în spaţiul NATO.

autor
Aura Trif

Această operaţiune, care a durat aproximativ 12 ore, a avut loc joi, iar Regatul Unit a participat cu un avion de supraveghere electronică RAF RC-135 Rivet Joint şi cu un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon, care au zburat în total peste 16.000 de kilometri din Extremul Nord şi de-a lungul flancului estic al NATO, trecând prin Belarus şi Ucraina.

Aparatul RC-135 Rivet Joint este conceput pentru a capta o gamă largă de semnale diferite din spectrul electromagnetic, permiţându-i să intercepteze comunicaţiile militare, în timp ce avionul P-81 Poseidon, specializat în războiul antisubmarin şi capabil să transporte torpile şi rachete antinavă, a zburat pe o rută concentrată pe Marea Baltică.

Misiunea a fost susţinută şi de un avion cisternă KC-135 Stratotanker al Forţelor Aeriene ale SUA, care "a extins raza de acţiune operaţională" a celor două aeronave RAF, într-o demonstraţie de "unitate transatlantică" între partenerii Alianţei, a menţionat ministerul britanic.

Cum a descris Marea Britanie operațiunea

În declaraţie, ministrul apărării britanic, John Healey, a descris misiunea ca fiind "importantă" şi a adăugat: "Aceasta nu numai că oferă informaţii valoroase pentru a consolida conştientizarea operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite şi un mesaj puternic al unităţii NATO către (preşedintele rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri".

Healey a felicitat totodată personalul britanic implicat în operaţiunea comună şi a afirmat că munca lor face Regatul Unit "mai sigur acasă şi mai puternic în străinătate".

Oficialităţile din Regatul Unit au comentat că operaţiunea a avut loc în contextul incursiunilor repetate cu drone şi aeronave ruse în spaţiul aerian NATO, cu incidente în ţări precum Polonia, România şi Estonia.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului comunitar împotriva dronelor ruseşti, aminteşte Reuters.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, SUA, Marea Britanie, NATO, avioane,

Dată publicare: 11-10-2025 15:44

