Trump, încrezător că armistiţiul dintre Israel şi Hamas va rezista: „Toţi sunt sătui să se lupte”

Stiri externe
11-10-2025 | 07:12
trump
Shutterstock

Președintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că armistițiul intrat în vigoare vineri în Fâșia Gaza între Israel și Hamas „va rezista”.

autor
Ioana Andreescu

 „Da, cred că va rezista. Toți sunt sătui să se lupte”, a declarat președintele american jurnaliștilor din Biroul Oval, reafirmându-și intenția de a se deplasa în acest weekend în Israel, unde urmează să țină un discurs în fața Knessetului, și în Egipt.

El a declarat că se va întâlni luni cu „mulți lideri” în Egipt pentru a discuta despre viitorul Fâșiei Gaza, devastată de doi ani de război, adăugând că întâlnirea va avea loc probabil la Cairo.

Președintele american s-a declarat în continuare încrezător că încetarea focului în Gaza va conduce la o pace mai amplă în Orientul Mijlociu.

„În prezent, avem câteva mici focare de conflict, dar acestea sunt foarte mici... Vor fi foarte ușor de stins. Aceste incendii vor fi stinse foarte repede”, a adăugat el.

Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

La început, s-au îndreptat timid spre nord, iar apoi numărul lor a crescut treptat pe drumul al-Rachid. Formau o coloană lungă de pietoni, unii fără bagaje, având doar un rucsac în spate.

Câteva vehicule înaintau încet, în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii, potrivit unor imagini filmate de AFPTV la Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza.

Unele persoane din coloană strigau ”Allah este mare”, aplaudau şi fluierau în semn de bucurie.

În mulţime, Ibrahim al-Helou originar din oraşul Gaza, care a fost deplasat în Tabăra de Refugiaţi al-Maghazi, în centrul enclavei, oscila între entuziasm şi prudenţă.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 11-10-2025 07:12

