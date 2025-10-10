SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza

Stiri externe
10-10-2025 | 16:13
soldati americani
Shutterstock

SUA vor trimite circa 200 de soldaţi în Israel pentru a înfiinţa un centru de coordonare al eforturilor internaţionale în Gaza, înaintea formării unui guvern permanent în teritoriu.

autor
Ioana Andreescu

Acest centru, care îşi va avea sediul în Israel, va avea şi rolul de coordonare a acţiunilor umanitare şi logistice, dar şi de facilitare a comunicării între diferiţi actori internaţionali implicaţi în Gaza.

"Obiectivul este de a evita haosul, pentru ca toată lumea să poată să comunice şi şi lucreze împreună", a explicat responsabilul american.

Potrivit acestei surse, pe măsură ce Forţele de apărare israeliene (IDF) se vor retrage progresiv din Fâşia Gaza, alte ţări ar urma să-şi desfăşoare propriile contingente pentru a asigura securitatea pe teren, înainte de înfiinţarea unei administraţii stabile.

Astfel, centrul respectiv de coordonare va avea în componenţa sa reprezentanţi ai fiecărui stat şi organizaţie implicate în gestionarea situaţiei postbelice în Fâşia Gaza.

Citește și
trump
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Oficialul american a precizat, de asemenea, că acest sistem va permite monitorizarea implementării acordului de încetare a focului şi verificarea respectării angajamentelor asumate de diferitele părţi.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că acest grup de 200 de militari americani, provenind din efectivele CENTCOM (Comandamentul Central al SUA) va fi responsabil de supravegherea implementării acordului de pace şi de colaborarea strânsă cu forţele internaţionale prezente pe teren.

Cu toate acestea, Washingtonul insistă asupra unui aspect: niciun soldat american nu va fi desfăşurat în interiorul Fâşiei Gaza. "Vor exista observatori şi poate drone pentru monitorizare aeriană, dar fără trupe americane pe teren în Gaza", a subliniat oficialul citat.

Acest dispozitiv marchează o nouă etapă în implicarea directă a Statelor Unite în faza post-conflict din Gaza, în timp ce comunitatea internaţională încearcă să evite un vid de securitate şi să pună bazele unui viitor guvern stabil pentru teritoriul palestinian.

Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, israel, armistitiu, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 10-10-2025 16:13

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei
Stiri externe
Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: România rămâne angajată să susțină eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Stiri Politice
Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: România rămâne angajată să susțină eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Preşedintele Nicuşor Dan salută, joi, ajungerea la un acord pentru Gaza, despre care apreciază că ”aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune ”.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28