SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza

SUA vor trimite circa 200 de soldaţi în Israel pentru a înfiinţa un centru de coordonare al eforturilor internaţionale în Gaza, înaintea formării unui guvern permanent în teritoriu.

Acest centru, care îşi va avea sediul în Israel, va avea şi rolul de coordonare a acţiunilor umanitare şi logistice, dar şi de facilitare a comunicării între diferiţi actori internaţionali implicaţi în Gaza.

"Obiectivul este de a evita haosul, pentru ca toată lumea să poată să comunice şi şi lucreze împreună", a explicat responsabilul american.

Potrivit acestei surse, pe măsură ce Forţele de apărare israeliene (IDF) se vor retrage progresiv din Fâşia Gaza, alte ţări ar urma să-şi desfăşoare propriile contingente pentru a asigura securitatea pe teren, înainte de înfiinţarea unei administraţii stabile.

Astfel, centrul respectiv de coordonare va avea în componenţa sa reprezentanţi ai fiecărui stat şi organizaţie implicate în gestionarea situaţiei postbelice în Fâşia Gaza.

Oficialul american a precizat, de asemenea, că acest sistem va permite monitorizarea implementării acordului de încetare a focului şi verificarea respectării angajamentelor asumate de diferitele părţi.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că acest grup de 200 de militari americani, provenind din efectivele CENTCOM (Comandamentul Central al SUA) va fi responsabil de supravegherea implementării acordului de pace şi de colaborarea strânsă cu forţele internaţionale prezente pe teren.

Cu toate acestea, Washingtonul insistă asupra unui aspect: niciun soldat american nu va fi desfăşurat în interiorul Fâşiei Gaza. "Vor exista observatori şi poate drone pentru monitorizare aeriană, dar fără trupe americane pe teren în Gaza", a subliniat oficialul citat.

Acest dispozitiv marchează o nouă etapă în implicarea directă a Statelor Unite în faza post-conflict din Gaza, în timp ce comunitatea internaţională încearcă să evite un vid de securitate şi să pună bazele unui viitor guvern stabil pentru teritoriul palestinian.

