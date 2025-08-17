Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).

Trump nu a oferit alte detalii, însă mesajul apare după summitul său din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu o zi înaintea întâlnirii de luni, de la Casa Albă, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni importanţi.

Informaţiile vin într-un moment sensibil al negocierilor, pe fondul presiunilor internaţionale pentru identificarea unei soluţii de pace în războiul din Ucraina.

Witkoff anunță ”garanții de securitate solide” pentru Ucraina

Anterior, Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, a declarat la CNN: "Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide". Potrivit oficialului american, aceste garanţii sunt în măsură "să schimbe datele problemei".

În ceea ce priveşte întâlnirea prevăzută să aibă loc luni la Casa Albă între preşedintele american şi omologul său ucrainean însoţit de lideri europeni, Witkoff s-a declarat optimist, exprimându-şi speranţa că se va ajunge la un ”consens”.

