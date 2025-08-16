Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

16-08-2025 | 19:17
Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Nu s-a ajuns la nicio înțelegere la summitul din Alaska, dar Trump a insistat că s-au făcut progrese, în timp ce Putin a spus că este "sincer interesat" de încheierea conflictului, fără a intra detalii.

Ulterior, Trump a postat pe rețeaua lui de comunicare că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului "este să se ajungă direct la un acord de pace", mai degrabă decât la un armistițiu temporar "care adesea nu rezistă".

Trump: ”A fost foarte profund... Și, aș spune, cred că am avut o întâlnire foarte productivă. Au fost multe, foarte multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Cele mai multe, aș spune. Există alte câteva importante asupra cărora nu ne-am înțeles, încă, dar am făcut unele progrese. Așadar, nu există un acord până când nu există unul”.

Putin: Situația din Ucraina are legătură cu amenințările fundamentale la adresa securității noastre. Mai mult, am considerat întotdeauna națiunea ucraineană - și am spus-o de mai multe ori - o națiune frățească, oricât de ciudat ar suna în aceste condiții. Avem aceleași rădăcini și tot ceea ce se întâmplă este o tragedie pentru noi și o rană cumplită. Prin urmare, țara noastră este sincer interesată să pună capăt acestei situații”.

Putin cere stabilirea unor sfere de influență

De la bordul Air Force one, când se întorcea la Washington, Trump a avut o lungă convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, la care s-au alăturat, ulterior, și principalii lideri europeni din NATO, inclusiv secretarul general al Alianței.

”Reporter: Care ar fi sfatul dumneavoastră, (după summitul cu Putin) când vorbiți cu Volodimir Zelenski?

Trump: Să ajungă la un acord”.

Potrivit presei americane, Donald Trump le-a spus președintelui ucrainean și liderilor NATO că Putin NU vrea un armistițiu prealabil și preferă încheierea unui acord cuprinzător. Încheierea rapidă a unui acord de pace este preferabilă unui armistițiu - crede acum și Trump.

Trebuie obținută o pace reală și nu doar o altă pauză între invaziile rusești - a transmis Volodimir Zelenski, care zboară luni la Washington, pentru a se întâlni cu liderul de la Casa Albă

O trilaterală Trump, Putin, Zelenski trebuie să fie următorul pas - consideră, la rândul lor, principalii lideri europeni din NATO, într-o declarație comună de evaluare a summitului din Alaska

Putin: ”În același timp, suntem convinși că, pentru ca soluționarea să fie una de durată, pe termen lung, trebuie eliminate toate cauzele primare ale acestui conflict. Și am spus-o de multe ori: trebuie să fie luate în considerare toate preocupările legitime ale Rusiei și să fie restabilit un echilibru just al securității în Europa și în lume, în ansamblu”.

Cu alte cuvinte - cere Putin - stabilirea unor sfere de influență.

Grimasa lui Putin la întrebarea dacă va mai ucide civili în Ucraina

Putin: Sunt de acord cu președintele Trump, așa cum a spus astăzi, că în mod firesc securitatea Ucrainei trebuie, de asemenea, asigurată. Desigur, suntem pregătiți să lucrăm la acest aspect. Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să privească acest lucru constructiv și să nu pună piedici. Să nu facă încercări de a folosi înțelegeri din culise pentru a organiza provocări, pentru a torpila progresul abia început”.

La final, au fost doar declarațiile celor doi lideri, fără întrebări din partea presei.

Totuși, la doar câteva minute după aterizarea în Alaska, o jurnalistă i-a strigat lui Putin o întrebare de neconceput la el acasă:

”Veți înceta să ucideți civili (în Ucraina)?”.

Nu se înțelge ce a răspus în acel vacarm, doar se pot vedea grimasele liderului de la Kremlin. Însă pare că a vrut să răspundă ceva, cu mâinile pâlnie la gură, în timp ce presa părăsea sala întrevederii.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Preşedintele Nicuşor Dan transmite că reuniunea din Alaska este o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.

Putin i-a transmis lui Trump că va îngheța linia frontului și va pune capăt războiului dacă Ucraina îi cedează complet regiunea Donețk.

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, nu a dus la un acord privind oprirea războiului din Ucraina.

Trump ar fi propus Ucrainei garanții de securitate precum cele din Articolul 5 al NATO (bazat pe principiul ”toți pentru unul”), dar fără aderarea țării la Alianță și doar cu acordul lui Putin.

SUA ar urma să folosească spărgătoarele de gheață nucleare ale Rusiei pentru a-și dezvolta proiectele de gaze din Alaska, după ce președinții Donald Trump și Vladimir Putin ar fi căzut de acord asupra unei cooperări economice între cele două țări.

