Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”

16-08-2025 | 19:38
Ce urmează de acum înainte, cum va arăta vizita de luni a președintelui ucrainean Volodimir Zelensky la Casa Albă și ce garanții de securitate poate primi Ucraina din partea Statelor Unite și a Europei?

 

Cosmin Stan

Evident că toată atenția se îndreaptă acum spre următorii pași. Așa cum am văzut, luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky ajunge la Casa Albă într-o întâlnire care ar putea decide viitorul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și, implicit, pentru întreaga regiune.

Despre semnificația acestui moment discutăm cu politologul Cristian Pîrvulescu.

Cosmin Stan: Summit-ul din Alaska s-a încheiat cu multe semnale de apropiere între Donald Trump și Vladimir Putin, dar fără un acord formal. Care este lectura dumneavoastră: am asistat la un eșec diplomatic sau, dimpotrivă, la începutul unei negocieri mai ample, de culise?

Cristian Pîrvulescu: Este un eșec pentru Donald Trump și un succes pentru Vladimir Putin. Dar nu este un eșec răsunător, până la urmă Donald Trump are o marjă de manevră, e mai bine decât dacă s-ar fi încheiat un tratat de pace defavorabil Ucrainei. Presiunile europene și ucrainene au contat, nici armistițiul nu s-a putut încheia, Rusia nu a intenționat, de fapt, decât să iasă din izolare, de aceea vorbim despre un succes al lui Vladimir Putin. Dar mai avem mulți pași de făcut, Donald Trump nu are cum să se mulțumească cu această situație.

Pe de altă parte, am asistat la o întâlnire care americanii au fost surprinși de profesionalismul rusesc, până la urmă Vladimir Putin și-a impus punctul de vedere.

Prietenia dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu este o noutate, nici pentru noi, nici pentru restul lumii, doar că scoaterea lui Putin din izolare este un semnal important, în special pentru sudul global, care era ceva mai reținut înainte. E foarte probabil ca Rusia să încerce să profite masiv geopolitic de această oportunitate.

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski nu va fi cu siguranță la fel de prietenească precum cea cu Putin

Cosmin Stan: În spațiul public au apărut informații despre o posibilă înțelegere: Rusia să rămână cu teritoriile ocupate, iar Ucraina să primească garanții de securitate ferme din partea SUA și a Europei. Cât de realist vi se pare un asemenea scenariu și ce ar însemna el pentru arhitectura de securitate europeană?

Cristian Pîrvulescu: Ar fi una din soluțiile rezonabile, pentru Ucraina devine din ce în ce mai dificil să recupereze teritoriile. Pe de altă parte, nimeni nu poate garanta că aceste asigurări vor fi suficiente pentru a opri Rusia. Ce înseamnă garanții europene, ce înseamnă garanții americane, care este rolul NATO în toată această discuție?

Sunt mai multe scenarii care cu siguranță au fost discutate de către cei doi. Două ore și jumătate pot să pară mult sau puțin. E mai puțin decât ne așteptam, dar este suficient ca să discute despre câteva din soluții. Una din soluții este aceasta, o alta este un armistițiu, dar o asemenea soluție de fapt asigură Rusia că va putea relua ofensiva. Cât de mult poate merge America în asigurările militare pe care le dă? Va avea Ucraina libertatea de a adera la Uniunea Europeană și la NATO? Toate aceste întrebări merită răspunsuri și cred că Donald Trump nu a putut să ofere niciun fel de răspuns concret. Suntem curioși să vedem ce se va întâmpla luni, la întâlnirea dintre președintele ucrainean și președintele american, dar vă spun de pe acum că nu va fi la fel de cordială și de prietenească ca cea pe care am văzut-o între Vladimir Putin și Donald Trump.

Cosmin Stan: Dacă acest compromis ar fi validat, ar fi el o victorie pentru Ucraina, prin prisma garanțiilor de securitate, sau o înfrângere, pentru că ar consacra pierderea unor teritorii?

Cristian Pîrvulescu: Cu siguranță ar fi o înfrângere din punct de vedere teritorial, dar ar fi din punct de vedere geopolitic o asigurare importantă. Donald Trump a auzit aproape sigur de la Vladimir Putin că prioritățile Rusiei sunt aceleași, și anume dezarmarea Ucrainei, ”defascizarea” Ucrainei – pentru că este o obsesie, aceasta – și neutralizarea Ucrainei, o Ucraină neutră care nu aparține niciunui bloc militar sau economic. 

16-08-2025 19:38

