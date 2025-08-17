„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

17-08-2025 | 11:00
Melania Trump
Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Vlad Dobrea

Pe 16 august, Reuters a relatat că Trump i-a înmânat lui Putin o scrisoare de la Melania în timpul summitului din Alaska.

Se susținea că scrisoarea ridica problema situației copiilor ucraineni duși în Rusia. Cu toate acestea, textul scrisorii publicat de Fox News nu menționează Ucraina.

Potrivit Fox News, Putin a citit scrisoarea imediat după ce a primit-o.

Scrisoarea Melaniei Trump spune că „fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut la țară sau în marea metropolă”. Copiii visează la dragoste, oportunități și siguranță, scrie soția președintelui SUA.

serghei lavrov, moscova
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

„Trebuie, cu siguranță, să ne străduim să creăm o lume decentă pentru toți - astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace, iar viitorul însuși să fie protejat în siguranță. Un gând simplu, dar profund, domnule Putin, cu care sunt sigură că sunteți de acord: urmașii fiecărei generații își încep viața cu puritate - o inocență care stă deasupra geografiei, puterii și ideologiei.”

„În lumea de astăzi, unii copii sunt forțați să poarte în ei un râs liniștit, neatins de întunericul din jurul lor – un protest tăcut împotriva forțelor care i-ar jefui de viitor. Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios. Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât un simplu serviciu Rusiei – veți face un serviciu întregii umanități. O idee atât de îndrăzneață transcende toate diferențele umane, iar dumneavoastră, domnule Putin, puteți realiza această viziune cu o singură lovitură de condei astăzi. A sosit momentul”, a scris Melania Trump în scrisoarea sa. 

Sursa: Fox News

