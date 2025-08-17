Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină

Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Măsura luată în legătură cu întâlnirea importantă de luni de la Casa Albă este un efort evident de a preveni repetarea confruntării tensionate cu care s-a confruntat Zelenski când l-a întâlnit pe Trump în Biroul Oval în luna februarie.

Prezența liderilor europeni alături de Zelenski, care demonstrează sprijinul Europei pentru Ucraina, ar putea contribui la calmarea îngrijorărilor din Kiev și din alte capitale europene cu privire la riscul ca Zelenski să fie forțat să accepte un acord de pace pe care Trump spune că vrea să-l negocieze cu Rusia, precizează Associated Press.

Von der Leyen, șefa executivului Uniunii Europene, a postat pe X că ”la cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”.

Duminică, într-o succesiune rapidă, o serie de lideri europeni au anunțat, de asemenea, că vor participa.

Printre aceștia s-au numărat președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al alianței militare NATO, Mark Rutte.

Călătoria aceasta în grup subliniază determinarea liderilor europeni de a se asigura că Europa are un cuvânt de spus în încercarea lui Trump de a instaura pacea, după summitul de vineri al președintelui american cu liderul rus Vladimir Putin, la care Zelenski nu a fost invitat.

