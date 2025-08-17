Anunțul unui influent senator american, apropiat al lui Trump: Războiul din Ucraina se va încheia până la Crăciun

17-08-2025 | 14:35
Influentul senator republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, a declarat că războiul din Ucraina se va încheia până la Crăciun dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele SUA și cei ai Rusiei și Ucrainei.

 

Cristian Anton

Senatorul republican american Lindsey Graham a declarat că pacea în Ucraina ar putea veni înainte de Crăciun dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, scrie Hirado.

Politicianul (foto, alături de Donald Trump - n.red.) a vorbit sâmbătă la postul de televiziune Fox News, după summitul din Alaska.

Kremlinul spune că nu s-a discutat despre un summit trilateral

Dacă întâlnirea nu va avea loc în cele din urmă, cred că președintele Trump ar putea lua măsuri serioase împotriva lui Putin și împotriva țărilor care continuă să cumpere petrol și gaze de la el”, a adăugat Graham.

Kremlinul, însă, a precizat imediat că nu a fost discutată nicio astfel de întâlnire. După întâlnirea din Alaska, Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al președintelui rus, a declarat la televiziunea de stat rusă: ”Nu s-a ajuns la niciun acord privind un summit trilateral, iar participarea președintelui ucrainean nu a fost deloc discutată”.

Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric
