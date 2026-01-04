Angajații indieni din Germania au un salariu mediu de 5.400 euro, în timp ce nemții câștigă sub 4.200 euro. Cum se explică

Stiri externe
04-01-2026 | 10:30
indian
IMAGO

Un studiu arată că angajații indieni au devenit cei mai bine plătiți lucrătorii străini din Germania. Nivelurile ridicate de salarizare în rândul angajaților indieni sunt determinate în mare măsură de concentrarea lor pe roluri tehnice și academice.

autor
Cristian Anton

Un studiu al angajatorilor din Germania a arată că lucrătorii germani au câștigat în 2024 un venit brut mediu de 4.177 de euro, cu peste 1.200 de euro mai puțin decât angajații indieni, scrie Deutsche Welle.

Nivelurile ridicate de salarizare în rândul lucrătorilor indieni au fost determinate în mare măsură de importanța lor în roluri tehnice și academice, potrivit autorilor studiului.

Cele mai mari salarii ale angajaților străini din economia germană

Institutul Economiei Germane (IW), afiliat angajatorilor, a declarat că lucrătorii străini au câștigat un salariu mediu de 3.204 de euro.

Sondajul său a arătat că salariul brut lunar mediu pentru lucrătorii indieni a ajuns la 5.393 euro în 2024, devansând austriecii cu 5.322 euro, cetățenii americani cu 5.307 euro și cetățenii irlandezi cu 5.233 euro.

Citește și
Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155
Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155

Numărul indienilor care lucrează în profesii MINT - matematică, IT, științe naturale și tehnologie, inclusiv inginerie - a crescut de aproape 9 ori din 2012, ajungând la peste 32.800, conform studiului. Aproximativ o treime dintre lucrătorii indieni cu normă întreagă, cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, sunt angajați în ocupații MINT.

Tendința a fost alimentată și de o creștere bruscă a numărului de studenți indieni din Germania.

Mulți și-au finalizat studiile, au rămas și au contribuit la cercetare și inovare, cererile de brevet care implică inventatori de origine indiană crescând de 12 ori între 2000 și 2022.

Cât de multă nevoie are Germania de lucrători indieni?

Fără imigrație calificată, creșterea economiei germane ar fi greu posibilă astăzi – în special în profesiile STEM și în ceea ce privește forța de inovare”, spune expertul IW, Axel Plünnecke. Imigrația calificată din India este „o poveste de succes deosebită”, a adăugat el.

Din 2012, guvernul german a recrutat activ lucrători calificați din țări din afara UE, concentrându-se pe profesii academice și tehnice. În 2024, guvernul cancelarului german de atunci, Olaf Scholz, a adoptat o serie de măsuri menite să încurajeze imigrația din India.

Institutul a remarcat că salariile mari în rândul lucrătorilor din Austria și Statele Unite reflectă angajarea lor în regiuni urbane puternice din punct de vedere economic, cu niveluri de salarizare mai ridicate.

Analiza a acoperit naționalități cu peste 5.000 de angajați cu normă întreagă în Germania și s-a bazat pe date de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pană majoră în Berlin. Zeci de mii de oameni și firme au rămas fără curent electric. Autoritățile nu exclud un sabotaj

Sursa: StirilePROTV

Etichete: germania, salarii, indieni,

Dată publicare: 04-01-2026 10:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Mai mulți hoți au plătit parcarea după ce au furat peste 33 de milioane de euro dintr-o bancă din Germania | VIDEO
Stiri externe
Mai mulți hoți au plătit parcarea după ce au furat peste 33 de milioane de euro dintr-o bancă din Germania | VIDEO

Câțiva spărgători de bănci au dat dovadă de o curtoazie criminală bizară, plătind pentru parcarea mașinii – la câteva momente după ce au furat zeci de milioane de euro într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.

Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155
Stiri externe
Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155

Germania și Regatul Unit au semnat un contract comun, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (61 de milioane de euro), pentru achiziționarea unor sisteme moderne de artilerie montate pe vehicule blindate, relatează Euronews.

Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică
Stiri externe
Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică

Extrema dreaptă și-a consolidat poziția de principal partid de opoziție în țări precum Germania, Franța și Portugalia, unde avansul său a început deja să influențeze agenda politică și socială a diferitelor guverne, scrie EFE.

O școală din Germania le-a interzis elevilor accesul cu scobitori, după apariția unui trend periculos pe TikTok
Stiri Diverse
O școală din Germania le-a interzis elevilor accesul cu scobitori, după apariția unui trend periculos pe TikTok

Conducerea unei școli din München a transmis părinților că scobitorile sunt interzise pe terenul instituției și a cerut personalului să aplice strict măsura, pentru a preveni extinderea unui nou trend în rândul elevilor.

Germania mărește cadența în cursa înarmării. Israel a semnat cu Bundeswehr cel mai mare contract din istoria sa
Stiri externe
Germania mărește cadența în cursa înarmării. Israel a semnat cu Bundeswehr cel mai mare contract din istoria sa

Germania se înarmează într-un ritm alert, punând în aplicare noua ”Doctrină Merz”, care prevede remilitarizarea unui stat ce s-a afirmat după Al Doilea Război Mondial exclusiv ca putere civilă. Berlinul preia rolul de apărător al Europei în fața Rusiei.

 

Recomandări
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Top citite
1 mancare sanatoasa de dieta
Shutterstock
Stiri Sanatate
Dieta Cerin: cum funcționează, reguli clare și ce rezultate poți obține în 7 zile
2 Uniunea Europeana
Getty
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
3 caracas bombardat
AFP
Stiri externe
Reacția Rusiei, care a atacat Ucraina, dar este aliata Venezuelei, după ce SUA l-au capturat pe Maduro
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28