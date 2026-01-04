Angajații indieni din Germania au un salariu mediu de 5.400 euro, în timp ce nemții câștigă sub 4.200 euro. Cum se explică

Un studiu arată că angajații indieni au devenit cei mai bine plătiți lucrătorii străini din Germania. Nivelurile ridicate de salarizare în rândul angajaților indieni sunt determinate în mare măsură de concentrarea lor pe roluri tehnice și academice.

Un studiu al angajatorilor din Germania a arată că lucrătorii germani au câștigat în 2024 un venit brut mediu de 4.177 de euro, cu peste 1.200 de euro mai puțin decât angajații indieni, scrie Deutsche Welle.

Nivelurile ridicate de salarizare în rândul lucrătorilor indieni au fost determinate în mare măsură de importanța lor în roluri tehnice și academice, potrivit autorilor studiului.

Cele mai mari salarii ale angajaților străini din economia germană

Institutul Economiei Germane (IW), afiliat angajatorilor, a declarat că lucrătorii străini au câștigat un salariu mediu de 3.204 de euro.

Sondajul său a arătat că salariul brut lunar mediu pentru lucrătorii indieni a ajuns la 5.393 euro în 2024, devansând austriecii cu 5.322 euro, cetățenii americani cu 5.307 euro și cetățenii irlandezi cu 5.233 euro.

Numărul indienilor care lucrează în profesii MINT - matematică, IT, științe naturale și tehnologie, inclusiv inginerie - a crescut de aproape 9 ori din 2012, ajungând la peste 32.800, conform studiului. Aproximativ o treime dintre lucrătorii indieni cu normă întreagă, cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, sunt angajați în ocupații MINT.

Tendința a fost alimentată și de o creștere bruscă a numărului de studenți indieni din Germania.

Mulți și-au finalizat studiile, au rămas și au contribuit la cercetare și inovare, cererile de brevet care implică inventatori de origine indiană crescând de 12 ori între 2000 și 2022.

Cât de multă nevoie are Germania de lucrători indieni?

„Fără imigrație calificată, creșterea economiei germane ar fi greu posibilă astăzi – în special în profesiile STEM și în ceea ce privește forța de inovare”, spune expertul IW, Axel Plünnecke. Imigrația calificată din India este „o poveste de succes deosebită”, a adăugat el.

Din 2012, guvernul german a recrutat activ lucrători calificați din țări din afara UE, concentrându-se pe profesii academice și tehnice. În 2024, guvernul cancelarului german de atunci, Olaf Scholz, a adoptat o serie de măsuri menite să încurajeze imigrația din India.

Institutul a remarcat că salariile mari în rândul lucrătorilor din Austria și Statele Unite reflectă angajarea lor în regiuni urbane puternice din punct de vedere economic, cu niveluri de salarizare mai ridicate.

Analiza a acoperit naționalități cu peste 5.000 de angajați cu normă întreagă în Germania și s-a bazat pe date de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

