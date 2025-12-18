Germania mărește cadența în cursa înarmării. Israel a semnat cu Bundeswehr cel mai mare contract din istoria sa

Stiri externe
18-12-2025 | 20:09
rachete arrow 3
The Times of Israel

Germania se înarmează într-un ritm alert, punând în aplicare noua ”Doctrină Merz”, care prevede remilitarizarea unui stat ce s-a afirmat după Al Doilea Război Mondial exclusiv ca putere civilă. Berlinul preia rolul de apărător al Europei în fața Rusiei.

 

autor
Cristian Anton

Germania reconfirmă, printr-o nouă achiziție spectaculoasă, noul său proiect de țară, prin care redesenează istoria Europei și a lumii.

Din ”motorul Europei”, Berlinul se transformă rapid în ”arsenalul Europei”, într-o cursă a înarmării fără precedent de la Al Doilea Război Mondial. Germania a preluat astfel inițiativa de a deveni protectorul Bătrânului Continent în fața amenințării ruse.

Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.

În urma suplimentării cu 3,1 miliarde de dolari a acestui contract, a cărui valoare iniţială era de 3,6 miliarde de dolari, Israelul a încheiat cel mai mare contract de export de echipamente militare din istoria sa.

Citește și
Volkswagen
Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen

Germania înregistrează un record al cheltuielilor pentru apărare

Compania Israel Aerospace Industries (IAI) este proiectantul şi producătorul sistemelor de apărare antirachetă Arrow 2 şi Arrow 3, care au fost folosite inclusiv pentru interceptarea rachetelor balistice lansate asupra teritoriului israelian din Yemen şi Iran anul acesta.

Germania a atins un nivel record al cheltuielilor pentru apărare în 2025, al treilea an consecutiv de creştere a acestor cheltuieli, care au însumat circa 83 de miliarde de euro în bugetul pentru anul care se încheie.

Comisia pentru Buget a Bundestagului (camera inferioară a parlamentului federal de la Berlin) a aprobat miercuri zeci de noi achiziţii militare, printre care se regăsesc sisteme de apărare aeriană Patriot, Arrow şi IRIS-T, transportoare blindate Puma şi un sistem radar satelitar SPOCK, toate în valoare de peste 50 de miliarde de euro.

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: israel, germania, rachete, cumparare, inarmare,

Dată publicare: 18-12-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Europa paralizată de frica Rusiei asistă la nașterea gigantului care o va proteja. Germania se înarmează cu rigoare nemțească
Stiri externe
Europa paralizată de frica Rusiei asistă la nașterea gigantului care o va proteja. Germania se înarmează cu rigoare nemțească

Paralizată de amenințarea rusă, Europa este incapabilă de o reacție unitară pentru a-și apăra civilizația. Salvarea ei pare să vină dinspre cea care a distrus-o prin două războaie mondiale, acum un secol. Germania redevine rapid un gigant militar.  

Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen
Stiri externe
Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen

Ultima maşină urmează să iasă marţi de pe linia de producţie a Fabricii Transparente a Volkswagen (VW) din oraşul Dresda, estul Germaniei, după 24 de ani de producţie la această uzină, informează DPA.

Planul Poloniei pentru frontiera cu Belarus și Kaliningrad. „Scutul de Est” primește întăriri
Stiri externe
Planul Poloniei pentru frontiera cu Belarus și Kaliningrad. „Scutul de Est” primește întăriri

Germania trimite zeci de soldați pentru a întări granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia. Aceștia se vor alătura Scutului de Est al Poloniei în primăvară.

Mișcări de trupe pe flancul estic al NATO. Germania trimite sodați să întărească granița Poloniei cu Belarus
Stiri externe
Mișcări de trupe pe flancul estic al NATO. Germania trimite sodați să întărească granița Poloniei cu Belarus

Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă.

Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
Stiri externe
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

Recomandări
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente
Stiri actuale
ANAF, razii în hipermarketuri înainte de sărbători. Inspectorii au descoperit adaosuri duble la unele alimente

Înainte de sărbători, ANAF a intrat în marile magazine și a sancționat 10 hipermarketuri din mai multe rețele.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

A fost haos la Bruxelles, în ziua unui summit crucial pentru Ucraina. Aproximativ 10.000 fermieri au denunțat impactul politicii agricole comunitare, dar și un controversat acord de liber schimb cu state din America de Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Decembrie 2025

57:55

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28