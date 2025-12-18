Germania mărește cadența în cursa înarmării. Israel a semnat cu Bundeswehr cel mai mare contract din istoria sa

Germania se înarmează într-un ritm alert, punând în aplicare noua ”Doctrină Merz”, care prevede remilitarizarea unui stat ce s-a afirmat după Al Doilea Război Mondial exclusiv ca putere civilă. Berlinul preia rolul de apărător al Europei în fața Rusiei.

Germania reconfirmă, printr-o nouă achiziție spectaculoasă, noul său proiect de țară, prin care redesenează istoria Europei și a lumii.

Din ”motorul Europei”, Berlinul se transformă rapid în ”arsenalul Europei”, într-o cursă a înarmării fără precedent de la Al Doilea Război Mondial. Germania a preluat astfel inițiativa de a deveni protectorul Bătrânului Continent în fața amenințării ruse.

Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.

În urma suplimentării cu 3,1 miliarde de dolari a acestui contract, a cărui valoare iniţială era de 3,6 miliarde de dolari, Israelul a încheiat cel mai mare contract de export de echipamente militare din istoria sa.

Germania înregistrează un record al cheltuielilor pentru apărare

Compania Israel Aerospace Industries (IAI) este proiectantul şi producătorul sistemelor de apărare antirachetă Arrow 2 şi Arrow 3, care au fost folosite inclusiv pentru interceptarea rachetelor balistice lansate asupra teritoriului israelian din Yemen şi Iran anul acesta.

Germania a atins un nivel record al cheltuielilor pentru apărare în 2025, al treilea an consecutiv de creştere a acestor cheltuieli, care au însumat circa 83 de miliarde de euro în bugetul pentru anul care se încheie.

Comisia pentru Buget a Bundestagului (camera inferioară a parlamentului federal de la Berlin) a aprobat miercuri zeci de noi achiziţii militare, printre care se regăsesc sisteme de apărare aeriană Patriot, Arrow şi IRIS-T, transportoare blindate Puma şi un sistem radar satelitar SPOCK, toate în valoare de peste 50 de miliarde de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













