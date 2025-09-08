Germania nu mai este țara cu cele mai multe cereri de azil din UE. Cei mai mulți migranți vor să meargă în Franța și Spania

Germania nu mai este țara în care se depun cele mai multe cereri de azil din Uniunea Europeană, potrivit datelor recente publicate de Agenția Europeană pentru Azil (EUAA) și citate de Euronews .

Până la sfârșitul lunii iunie 2025, Franța (78.000) și Spania (77.000) au primit mai multe cereri decât Germania (70.000), care a fost până acum principala destinație pentru solicitanții de azil în ultimii ani.

Până la sfârșitul lunii iunie 2025, țările UE, plus Norvegia și Elveția, au primit 399.000 de cereri de azil, o scădere de 23% față de prima jumătate a anului 2024.

S-a înregistrat o scădere semnificativă a cererilor depuse de cetățenii sirieni, cu 25.000 mai puține decât în primele șase luni ale anului precedent, din cauza căderii regimului Assad în Siria în decembrie anul trecut.

Cererile din Germania, Italia și Spania au scăzut față de prima jumătate a anului 2024, respectiv cu 43 %, 25 % și 13 %, în timp ce în Franța, care este în prezent țara UE cu cele mai multe cereri de azil, acestea au rămas mai mult sau mai puțin stabile. Împreună, aceste patru țări de destinație au reprezentat aproape trei sferturi din totalul cererilor depuse în întreaga UE.

Venezuela este în prezent principala țară de origine a solicitanților de azil

Venezuelenii au solicitat azil în număr semnificativ în 2025: aproximativ 49 000 de cereri, în creștere cu aproape o treime față de anul precedent.

Aceștia au devenit cel mai numeros grup național în prima jumătate a anului 2025, după un deceniu în care sirienii au fost în mod constant principalii solicitanți din țări terțe care au solicitat protecție în UE, potrivit datelor EUAA.

Această creștere semnificativă este probabil legată de politica de imigrare mai strictă din Statele Unite, o altă destinație tradițională pentru diaspora venezueleană, a declarat pentru Euronews Martin Wagner, expert în materie de azil la Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale (ICMPD).

„S-ar putea spune că există o relație de cauzalitate: pe măsură ce SUA au devenit mai restrictive în ceea ce privește migrația în general, oamenii au căutat din ce în ce mai mult alte locuri în care să se mute.”

De când Donald Trump a preluat din nou funcția de președinte al SUA, el a început o campanie de represiune împotriva migranților venezueleni care vin în SUA, iar administrația sa a anunțat recent că va pune capăt protecției temporare pentru peste 250 000 de cetățeni venezueleni.

În schimb, venezuelenii pot ateriza în Europa fără viză și pot rămâne maximum 90 de zile în țările din spațiul Schengen, doar cu pașaportul.

Ei tind apoi să solicite viza – sau protecție internațională – odată ce se află deja pe teritoriul UE, a spus expertul.

„Venezuelenii vin în Europa de ceva timp, dar majoritatea rămân de fapt în regiune. Acest lucru este tipic în cazurile de strămutare pe scară largă: majoritatea oamenilor rămân în apropiere, deși unii se mută în cele din urmă mai departe. Motivele pentru a merge mai departe variază. Adesea, acest lucru se datorează rețelelor de prieteni, familiei sau comunităților pe care le cunosc deja într-o altă țară, ceea ce face tranziția mai ușoară.”

Chiar dacă rata de recunoaștere a protecției internaționale pentru venezueleni este mai mică de 20 % în UE, multe țări pot oferi venezuelenilor și statut național, a afirmat Martin Wagner.

Spania oferă cea mai mare parte a acestei forme naționale de protecție și este țara în care se îndreaptă majoritatea venezuelenilor: 93 % dintre cererile lor au fost adresate Spaniei, datorită și limbii comune și diasporei existente în această țară.

