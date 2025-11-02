Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie”

02-11-2025
Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele 10 luni din 2025, față de cele 199.947 de cereri în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit oficialilor.

Adrian Popovici

"Reducerea noastră în materie de migraţie funcţionează. Am redus considerabil factorul de atracţie şi efectul magnetic al Germaniei", a declarat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, pentru tabloidul de mare tiraj Bild, în comentarii publicate duminică.

Un purtător de cuvânt al aceluiaşi minister a evidenţiat intensificarea controalelor la frontieră. Din luna mai, aproximativ 18.600 de persoane nu au primit permisiunea de a intra sau au fost trimise înapoi la graniţele Germaniei.

De la preluarea mandatului în luna mai, Dobrindt a dat instrucţiuni ca solicitanţii de azil să fie respinşi la frontieră.

Pe de altă parte, măsurile luate de ţările balcanice ar fi putut, de asemenea, juca un rol în reducerea numărului solicitanţilor de azil.

Un alt factor este schimbarea situaţiei din Siria, anterior sursa multor solicitanţi de azil, unde regimul preşedintelui Bashar al-Assad a fost răsturnat în decembrie.

Sursa: Agerpres

