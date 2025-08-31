Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Stiri externe
31-08-2025 | 13:05
angela merkel refugiati
IMAGO

Germania marchează duminică exact 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), prin care s-a decis deschiderea frontierelor pentru migranți. Azi, nu o mai pot face.

 

autor
Cristian Anton

Germania marchează duminică, 31 august, 10 ani de la celebra frază rostită de cancelarul de atunci Angela Merkel, ”Wir schaffen das” (O putem face), la deschiderea frontierelor pentru migranți, în 2015.

Un deceniu și milioane de refugiați mai târziu, cancelarul Friedrich Merz anunță sfârșitul unei ere, cu o replică pe măsură: ”Nu, clar nu mai putem” – se arată într-un amplu material publicat de Deutsche Welle.

Duminică se împlinesc exact 10 ani de când cancelarul german Angela Merkel a insistat în 2015 că „wir schaffen das” (putem să o facem) după ce a deschis granițele țării pentru refugiații care fugeau de război în țări precum Siria, Afganistan și Irak.

Sute de mii de persoane strămutate au sosit în doar câteva luni, determinând schimbări de amploare în societatea, cultura și politica germană, care continuă să domine discuția națională după un deceniu.

Citește și
Donald Trump si Angela Merkel
Angela Merkel îl descrie pe Trump fără menajamente în cartea sa de memorii. „Este modul în care priveşte lumea”

La acea vreme, cuvintele lui Merkel exprimau optimism și încredere că Germania, la 70 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de la teroarea Holocaustului, se schimbase fundamental și era pregătită să ofere asistență umanitară persoanelor care fugeau de conflict și persecuție.

Într-adevăr, până în 2022, aproape două treimi dintre refugiații sosiți în valul din 2015 aveau locuri de muncă, conform datelor Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB). Însă mulți nu au.

Merz: Evident că nu mai putem face asta

Migranții din Germania au o probabilitate de patru ori mai mare de a fi șomeri decât restul populației, cu o rată a șomajului de 28% în 2024.

Deși reprezintă același partid conservator CDU, actualul cancelar Friedrich Merz nu a pierdut mult timp în a se distanța de politica lui Merkel și a făcut din imigrație un pilon cheie al campaniei sale electorale de la începutul acestui an.

Întrebat recent despre declarația predecesorului său, Merz a spus că Germaniaevident nu” a mai reușit „să facă asta”, adăugând: „Trebuie să controlăm imigrația. Și trebuie să ne asigurăm că cei care vin la noi sunt bine integrați”.

În Germania, aproape un sfert din populație (20,2 milioane de oameni, adică 24,3% din total) are origine migraționistă (imigranți din generația întâi sau a doua), arată date din 2022, o creștere de 6,5% față de 2021, arăta acum doi ani DW. Iar în 2021, cei mai mulți migranți proveneau din România.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: migranti, germania, angela merkel, consecinte,

Dată publicare: 31-08-2025 13:05

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Angela Merkel a îndemnat la menţinerea parteneriatului transatlantic al Europei cu Statele Unite ale Americii
Stiri externe
Angela Merkel a îndemnat la menţinerea parteneriatului transatlantic al Europei cu Statele Unite ale Americii

Fostul cancelar german Angela Merkel a îndemnat sâmbătă la menţinerea parteneriatului transatlantic al Europei cu Statele Unite ale Americii, într-un discurs ce intervine înaintea învestirii luni a preşedintelui ales al SUA. 

Angela Merkel îl descrie pe Trump fără menajamente în cartea sa de memorii. „Este modul în care priveşte lumea”
Stiri externe
Angela Merkel îl descrie pe Trump fără menajamente în cartea sa de memorii. „Este modul în care priveşte lumea”

Fostul cancelar federal al Germaniei, Angela Merkel, îl descrie pe preşedintele ales al SUA, Donald Trump, ca fiind "fascinat" de liderii cu tendinţe autoritare şi care acţionează "într-un mod emoţional", informează AFP.

Angela Merkel va primi cea mai înaltă distincţie care există în Germania
Stiri externe
Angela Merkel va primi cea mai înaltă distincţie care există în Germania

Fosta şefă a guvernului de la Berlin, Angela Merkel, va primi cea mai înaltă distincţie posibilă a Germaniei, Marea Cruce a Ordinului Meritului.

 

Angela Merkel a primit Premiul pentru Pace al UNESCO pentru eforturile ei de a primi refugiaţi în 2015
Stiri externe
Angela Merkel a primit Premiul pentru Pace al UNESCO pentru eforturile ei de a primi refugiaţi în 2015

UNESCO a decis să-i acorde Premiul pentru Pace în 2022 fostului cancelar german Angela Merkel, pentru „eforturile ei de a primi refugiaţi”, în 2015.

VIDEO. Angela Merkel, în lacrimi la ceremonia de adio pentru cancelarul Germaniei
Stiri externe
VIDEO. Angela Merkel, în lacrimi la ceremonia de adio pentru cancelarul Germaniei

A căzut cortina pentru epoca Merkel. În curtea Ministerului Apărării din Berlin a avut loc, joi, ceremonia de adio pentru cancelarul considerat o ancoră a stabilității în vremuri tulburi.

Recomandări
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei

USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.

Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române
Stiri Politice
Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28