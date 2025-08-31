Germania, 10 ani de la deschiderea frontierelor. De la ”O putem face” a Angelei Merkel, la ”Nu, nu mai putem” a lui Merz

Un deceniu și milioane de refugiați mai târziu, cancelarul Friedrich Merz anunță sfârșitul unei ere, cu o replică pe măsură: ”Nu, clar nu mai putem” – se arată într-un amplu material publicat de Deutsche Welle.

Sute de mii de persoane strămutate au sosit în doar câteva luni, determinând schimbări de amploare în societatea, cultura și politica germană, care continuă să domine discuția națională după un deceniu.

La acea vreme, cuvintele lui Merkel exprimau optimism și încredere că Germania, la 70 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de la teroarea Holocaustului, se schimbase fundamental și era pregătită să ofere asistență umanitară persoanelor care fugeau de conflict și persecuție.

Într-adevăr, până în 2022, aproape două treimi dintre refugiații sosiți în valul din 2015 aveau locuri de muncă, conform datelor Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB). Însă mulți nu au.

Merz: Evident că nu mai putem face asta

Migranții din Germania au o probabilitate de patru ori mai mare de a fi șomeri decât restul populației, cu o rată a șomajului de 28% în 2024.

Deși reprezintă același partid conservator CDU, actualul cancelar Friedrich Merz nu a pierdut mult timp în a se distanța de politica lui Merkel și a făcut din imigrație un pilon cheie al campaniei sale electorale de la începutul acestui an.

Întrebat recent despre declarația predecesorului său, Merz a spus că Germania „evident nu” a mai reușit „să facă asta”, adăugând: „Trebuie să controlăm imigrația. Și trebuie să ne asigurăm că cei care vin la noi sunt bine integrați”.

În Germania, aproape un sfert din populație (20,2 milioane de oameni, adică 24,3% din total) are origine migraționistă (imigranți din generația întâi sau a doua), arată date din 2022, o creștere de 6,5% față de 2021, arăta acum doi ani DW. Iar în 2021, cei mai mulți migranți proveneau din România.

