O școală din Germania le-a interzis elevilor accesul cu scobitori, după apariția unui trend periculos pe TikTok

Conducerea unei școli din München a transmis părinților că scobitorile sunt interzise pe terenul instituției și a cerut personalului să aplice strict măsura, pentru a preveni extinderea unui nou trend în rândul elevilor.

La sfârșitul lunii octombrie, directorul Harald Kraus a trimis un e-mail tuturor părinților. Mai mulți copii, în special din clasa a șaptea, fuseseră văzuți cu scobitori în gură, se arăta în mesaj, potrivit Sueddeutsche.

Suspiciuni privind folosirea scobitorilor impregnate cu nicotină

După o verificare mai atentă, s-a constatat că aceste scobitori erau adesea îmbibate cu arome sau chiar cu nicotină. Deoarece scobitorile tratate nu pot fi diferențiate vizual de cele obișnuite, școala și-a exercitat dreptul de control asupra accesului pe proprietate și a interzis, fără excepție, aducerea oricăror scobitori în incintă, continua mesajul.

Harald Kraus însuși pare să fi considerat excesivă agitația mediatică stârnită de această decizie. Într-o declarație autorizată, transmisă prin Departamentul de Educație și Sport, el a spus: „Substanțele care creează dependență nu au ce căuta în școala noastră, iar acest lucru se aplică și scobitorilor cu nicotină”. Interdicția este menită și să prevină extinderea fenomenului.

Trendul a fost declanșat, se pare, pe platforma TikTok, unde vedete nord-americane precum Shawn Mendes și Ryan Phillippe sunt cunoscute pentru mestecarea, în public, a unor bețișoare de lemn.

Scobitorile cu nicotină nu sunt inofensive, mai ales pentru copii. În funcție de marcă, pot conține până la zece miligrame de nicotină – de cinci ori mai mult decât o țigară.

Părinții îngrijorați ar trebui să știe că bețișoarele cu nicotină nu sunt vândute în Germania – dar pot fi comandate online din străinătate. „Capcana”: trebuie doar bifat „Da” la întrebarea „Ai peste 18 ani?”. Dovada vârstei? Nu este cerută.

