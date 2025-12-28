Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155

Germania și Regatul Unit au încheiat un contract de 61 de milioane de euro pentru achiziția sistemului de artilerie RCH 155
Germania și Regatul Unit au semnat un contract comun, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (61 de milioane de euro), pentru achiziționarea unor sisteme moderne de artilerie montate pe vehicule blindate, relatează Euronews.

Ioana Andreescu

Ministerul britanic al Apărării anunță că, prin acest contract, armata urmează să primească inițial un sistem de tip RCH 155, în scop demonstrativ.

Alte două unități sunt prevăzute pentru Germania, unde vor fi, de asemenea, testate.

Acest sistem este produs de grupul de armament franco-german KNDS, în colaborare cu Rheinmetall.

Potrivit ministerului britanic, lansatorul de tip RCH 155 poate trage până la opt lovituri pe minut, poate funcționa cu un echipaj de doi militari și poate acoperi o distanță de până la 700 de kilometri fără realimentare cu carburant.

O armă comună cu rază lungă de acțiune, un proiect strategic

În luna mai, Germania și Regatul Unit au încheiat un acord privind un proiect comun de înarmare. Cele două state au convenit să dezvolte o armă de precizie cu rază lungă de acțiune.

Acest proiect constituie baza unei cooperări consolidate în domeniul sistemelor moderne de armament cu rază lungă de acțiune. Obiectivul proiectului este dezvoltarea capacităților de atac de precizie în adâncime („Deep Precision Strike”), care să permită lovirea unor ținte aflate la mare distanță, pe teritoriul statelor inamice.

În afară de acest proiect de armament cu rază lungă de acțiune, cele două țări au convenit să își intensifice cooperarea în domeniul luptei antisubmarin.

Acordul Trinity House, un acord bilateral de cooperare militară, reprezintă baza acestei colaborări.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a catalogat acest proiect, într-o întâlnire cu omologul său britanic, John Healey, la Berlin, drept un răspuns la evoluția situației din domeniul politicii de securitate.

La rândul său, Healey a subliniat că parteneriatul în domeniul securității dintre Regatul Unit și Germania este mai strâns ca niciodată.

Această cooperare consolidează capacitatea de apărare și poate genera un impuls economic, declanșând investiții și creând locuri de muncă în ambele țări.

Sursa: News.ro

