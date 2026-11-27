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Descoperirea a fost făcută de Garda Civilă din Spania, în localitatea Las Gabias, provincia Granada, în cadrul unei operațiuni care a dus la destructurarea unei organizații criminale și la confiscarea a aproape 2.500 de plante de canabis, potrivit unui comunicat emis de Guardia Civil.

Cinci persoane au fost arestate, iar alte trei sunt cercetate pentru presupuse infracțiuni de cultivare și prelucrare a drogurilor, fraudă prin consumul ilegal de energie electrică, deținere ilegală de armă interzisă și apartenență la un grup infracțional. Presupusul lider al organizației a fost plasat în arest preventiv.

2.479 de plante de marijuana descoperite în trei plantații

În timpul perchezițiilor, Garda Civilă a confiscat 2.479 de plante de marijuana, distribuite în trei plantații, două autoturisme, două autoutilitare, o rulotă, o remorcă, un pistol electric cu efect paralizant, de tip Taser, precum și suma de 22.970 de euro în bancnote de diferite valori.

De asemenea, agenții au dispus sigilarea unui depozit comercial specializat în comercializarea materialelor pentru cultivarea canabisului, un magazin cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de „grow shop”, despre care se presupune că avea legătură cu activitatea desfășurată de organizația criminală. Valoarea acestuia este estimată la câteva milioane de euro.

Potrivit anchetei, principalul responsabil al organizației era proprietarul acestui magazin, de unde ar fi procurat materialele necesare atât pentru propria plantație, amenajată într-un buncăr subteran din localitatea Las Gabias, cât și pentru furnizarea de echipamente și produse specializate către diferite zone ale Spaniei.

O plantație subterană ascunsă sub un loc de joacă pentru copii

Cea mai importantă descoperire a acestei operațiuni a fost făcută pe o proprietate de mari dimensiuni, situată în localitatea Las Gabias.

În partea din spate a locuinței, agenții au descoperit o infrastructură subterană sofisticată, destinată cultivării și prelucrării marijuanei, care era complet ascunsă sub un loc de joacă pentru copii.

Intrarea în instalație era camuflată sub o suprafață acoperită cu gazon artificial, pe care fuseseră amplasate un leagăn, o căsuță de joacă și o saltea mică. Restul suprafeței, sub care se afla buncărul, era ascunsă sub un strat decorativ de pietriș alb. Toate aceste elemente aveau rolul de a îngreuna descoperirea instalației din exterior.

Sub această amenajare se afla o trapă rabatabilă de mari dimensiuni, prevăzută cu un sistem de deschidere hidraulic. Trapa avea și o mică deschidere pătrată, prin care se putea intra pentru a acționa manual mecanismul de deschidere.

După îndepărtarea gazonului și accesarea trapei, agenții au deschis poarta și au descoperit o rampă care permitea accesul vehiculelor în interiorul buncărului subteran.

Instalația avea o suprafață de aproximativ 180 de metri pătrați și o înălțime de cinci metri. În interior se aflau două încăperi spațioase destinate cultivării plantei Cannabis sativa, unde au fost descoperite și confiscate 1.954 de plante.

Ambele încăperi erau dotate cu sisteme de iluminat, ventilație, climatizare și toate celelalte echipamente necesare cultivării intensive a canabisului.

De asemenea, agenții au descoperit un turn electric prin intermediul căruia s-ar fi realizat o conexiune frauduloasă la rețeaua de alimentare cu energie electrică, pentru a asigura funcționarea plantației.

Consumul de energie electrică identificat era echivalent cu cel al aproximativ 100 de locuințe.

Având în vedere dimensiunile, caracteristicile construcției și nivelul de echipare al instalației, agenții consideră că buncărul descoperit în Las Gabias reprezintă cea mai mare și mai sofisticată instalație subterană destinată cultivării ilegale de marijuana identificată până în prezent în provincia Granada.

Ancheta, începută în urmă cu mai bine de un an, a fost desfășurată de agenții Grupului de Analiză și Informații Criminale din cadrul Unității Organice de Poliție Judiciară a Comandamentului Gărzii Civile din Granada, împreună cu reprezentanții compartimentului de investigații al Gărzii Civile din Las Gabias.