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În urma operațiunii, cinci persoane au fost arestate, iar autoritățile au confiscat aproape 2.500 de plante de canabis, relatează news.ro, care citează AFP.

Descoperirea a fost făcută de Guardia Civil în cadrul unei anchete care a vizat o organizație implicată atât în cultivarea și producția de canabis, cât și în furnizarea de echipamente și infrastructură specializată către alte rețele de trafic de droguri.

Operațiunea, denumită „Nazarí-Sabika 04”, s-a desfășurat marți, 17 noiembrie, și s-a soldat cu arestarea a cinci persoane, printre care și presupusul lider al organizației. Acesta a fost plasat în arest preventiv.

Plantație de canabis amenajată într-un buncăr subteran

Cea mai importantă descoperire a fost făcută în timpul uneia dintre cele 13 percheziții efectuate pe teritoriul Spaniei. Anchetatorii au identificat o infrastructură subterană destinată cultivării și producției de canabis, complet ascunsă sub un loc de joacă.

🚨 Cinco detenidos por una plantación de marihuana oculta bajo un parque infantil en Las Gabias. 🚔 La Guardia Civil ha intervenido 2.479 plantas y 22.970 euros. El presunto cabecilla ha ingresado en prisión provisional. 🎥 Guardia Civil. #PTVGranada #Granada #LasGabias https://t.co/PfNjxRRrVk — PTV Granada (@PTVGranada) November 25, 2026

Buncărul avea o suprafață de aproximativ 180 de metri pătrați și o înălțime de cinci metri. În interior se aflau 1.954 de plante de canabis, cultivate în două încăperi separate.

„Aceste două încăperi erau dotate cu sisteme de iluminat, ventilaţie, climatizare şi toate celelalte infrastructuri necesare unei culturi intensive”, se arată în comunicatul Guardia Civil.

Instalația beneficia de un sistem elaborat de camuflare, conceput pentru a împiedica detectarea acesteia din exterior. Intrarea era ascunsă sub o suprafață acoperită cu gazon artificial, pe care fuseseră amplasate un leagăn, o căsuță și o saltea mică. Restul zonei era acoperit cu un strat decorativ din piatră albă.

Accesul în buncăr se făcea printr-o ușă batantă de mari dimensiuni, prevăzută cu un sistem hidraulic de deschidere.

„Poarta dispunea, de asemenea, de o mică trapă pătrată care permitea accesul la mecanismul de deschidere pentru a-l acţiona manual”, au precizat autoritățile spaniole.

Anchetatorii au identificat și o rampă care permitea accesul vehiculelor la ascunzătoarea subterană. De asemenea, au descoperit un stâlp electric de la care fusese realizată o racordare frauduloasă la rețeaua de electricitate, pentru alimentarea plantației. Consumul înregistrat era echivalent cu cel al aproximativ 100 de gospodării.

Anchetatorii au avut nevoie de peste un an pentru a identifica proprietatea

Ancheta a durat mai mult de un an, până când polițiștii au ajuns la proprietatea din Las Gabias, în regiunea Andaluzia.

Guardia Civil a descris instalația drept „cea mai mare şi mai sofisticată ascunzătoare destinată cultivării ilegale identificată până în prezent în provincia Granada”, luând în considerare dimensiunile acesteia, caracteristicile construcției și nivelul de dotare.

Pe lângă plantația clandestină, organizația deținea și un magazin specializat în comercializarea echipamentelor pentru cultivarea canabisului, cunoscut sub denumirea de „grow shop”. Valoarea acestuia este estimată la câteva milioane de euro.

Principalul suspect, care era proprietarul magazinului, ar fi utilizat afacerea atât pentru a procura echipamentele necesare propriei plantații, cât și pentru a furniza produse și echipamente specializate altor rețele criminale din Spania.

În total, în urma perchezițiilor desfășurate în orașul Granada și în localitățile Albolote, Jun, Las Gabias și Maracena, au fost confiscate 2.479 de plante de canabis.

De asemenea, polițiștii au ridicat două autoturisme, două autoutilitare, o rulotă, o remorcă, un pistol electric de tip Taser și 22.970 de euro în numerar.